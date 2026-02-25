Головна Країна Події в Україні
Росія атакувала об'єкти «Нафтогазу» на Харківщині та Чернігівщині

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Росія атакувала об’єкти «Нафтогазу» на Харківщині та Чернігівщині
Незважаючи на атаки, компанія намагається підтримувати стабільність постачання
фото: Нафтогаз

Наразі фахівці компанії змушені чекати стабілізації безпекової ситуації, перш ніж розпочати повноцінну інспекцію

Ворог продовжує цілеспрямований енергетичний терор, намагаючись підірвати газовидобувну та газосховищну інфраструктуру України. Протягом останніх двох діб об’єкти Групи «Нафтогаз» у Харківській та Чернігівській областях перебували під масованими ударами ворожих безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Нафтогаз».

Протягом останніх 48 годин російські війська застосували близько 60 ударних БпЛА для ударів по газових об’єктах. Головними цілями стали потужності для зберігання газу та безпосередньо виробничі цехи. Натиск ворога зосереджений на регіонах, які є критично важливими для енергозабезпечення країни в зимовий період.

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький підтвердив наявність руйнувань на об’єктах. 

«Щойно безпекова ситуація дозволить, фахівці компанії спільно з підрозділами ДСНС проведуть оцінку наслідків і розпочнуть їх ліквідацію», – наголосив Корецький.

Незважаючи на атаки, компанія намагається підтримувати стабільність постачання. Аварійні бригади перебувають у повній готовності та розпочнуть відновлювальні роботи, як тільки мине загроза повторних обстрілів.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Група ДТЕК спрямувала 31 млрд грн у відновлення ТЕС та електромереж, що були пошкоджені чи зруйновані з 2022 року, повідомила компанія.

«З 2022 до 2026 рік компанія, що належить бізнесмену та меценату Рінату Ахметову, спрямувала в ремонти та забезпечення роботи ТЕС майже 19 млрд грн, в ремонти і модернізацію електромереж – 12 млрд грн», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що із початку повномасштабного вторгнення Росія понад 220 разів атакувала ТЕС ДТЕК. Не залишилося жодної станції, яка б не зазнала ударів і руйнувань.

