Затримано командувача логістики Повітряних Сил та начальника обласного УСБУ

Максим Бурич
Максим Бурич
Затримано командувача логістики Повітряних Сил та начальника обласного УСБУ
25 лютого під час спроби передачі неправомірної вигоди учасників схеми затримали
фото: Офіс генерального прокурора

На корупції під час будівництва укриттів для літаків викрито командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ і начальника УСБУ в одній з областей країни

Офіс Генерального прокурора спільно з СБУ викрили масштабну схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на стратегічно важливий об’єкт – будівництво захисних конструкцій для бойової авіації. Учасниками оборудки виявилися високопосадовці, які намагалися підкупити перевіряльників, щоб приховати неякісне будівництво на суму 1,4 млрд грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Зловмисників затримано «на гарячому» 25 лютого 2026 року під час передачі частини хабаря.

Затримано командувача логістики Повітряних Сил та начальника обласного УСБУ фото 1
фото: Офіс генерального прокурора

Історія розпочалася у травні 2025 року, коли держава виділила 1,4 млрд грн на зведення збірно-розбірних аркових конструкцій для захисту літаків. Проте перевірка Департаменту військової контррозвідки СБУ показала порушення, зокрема проєкти абсолютно не відповідали вимогам безпеки, конструкції не здатні були захистити авіацію від реальних загроз. Також вартість робіт була штучно та суттєво завищена. Незважаючи на ці кричущі факти, за вказівкою посадовців почалося перерахування авансових платежів підрядникам.

Затримано командувача логістики Повітряних Сил та начальника обласного УСБУ фото 2
фото: Офіс генерального прокурора

Щоб приховати розкрадання, командувач логістики Повітряних Сил ЗСУ звернувся до очільника управління СБУ в одній з областей. Останній не лише погодився «посприяти» у підкупі військової контррозвідки, а й особисто залучив до схеми підконтрольного підрядника. Змовники планували передати 13 млн грн (1% від загального фінансування) за припинення перевірок та залучення «лояльних» аудиторів, які мали надати фіктивні висновки про «високу якість» укриттів.

Затримано командувача логістики Повітряних Сил та начальника обласного УСБУ фото 3
фото: Офіс генерального прокурора
Затримано командувача логістики Повітряних Сил та начальника обласного УСБУ фото 4
фото: Офіс генерального прокурора

«Розкрадання коштів на оборону під час війни − пряма загроза національній безпеці. Відповідальність буде невідворотною, незалежно від займаних посад», - зазначили в Офісі генпрокурора .

25 лютого під час спроби передачі неправомірної вигоди учасників схеми затримали в порядку ст. 208 КПК України. На місці було вилучено $320 тис. Слідчі задокументували наміри посадовців фальсифікувати результати перевірок, що могло призвести до знищення дорогої авіаційної техніки через неякісний захист.

Нагадаємо, Служба безпеки та Національна поліція повідомили про підозру 18-річній харків'янці. За даними слідства, вона «заманила» поліцейських на місце теракту у Львові в ніч на 22 лютого.

Як встановило розслідування, за завданням свого куратора вона, перебуваючи у Харкові, зателефонувала на спецлінію і озвучила заздалегідь підготовлений текст про те, що нібито вона побачила двох невідомих, які проникли всередину продовольчого магазину у Львові.

