Окупаційна «влада» на Луганщині визнала «безхазяйними» близько 12 тис. квартир

Окупанти на Луганщині намагаються легалізувати мародерства у квартирах українців

На тимчасово окупованих територіях Луганської області загарбники продовжують масштабну кампанію з відбирання нерухомості у законних власників. Ватажок терористичного утворення «ЛНР» Леонід Пасічник заявив, що близько 12 тис. квартир внесено до списків «безхазяйного майна», яке підлягає так званій націоналізації, пише «Главком».

За словами Пасічника, спочатку до списків потрапило 17 тис. об'єктів. Після публічних погроз відібрати житло, «з'явилося» близько 5 тис. власників, які намагаються врятувати своє майно. Окупаційна адміністрація цинічно використовує житлове питання як інструмент тиску, щоб змусити людей повертатися на окуповані території та приймати російське громадянство для переоформлення документів.

Ватажок загарбників відверто визнав, що «питання квартир» є одним із найпріоритетніших для фейкового «уряду».

У місцевих Telegram-каналах новина викликала шквал обурення. Люди скаржаться на неможливість приїхати через небезпеку та закриті кордони, а також на навмисну бюрократичну тяганину.

Окупанти вимагають особистої присутності власника з оригіналами документів. Переоформлення за новими «законами» супроводжується величезними чергами в МФЦ та вимаганням грошей.

Нагадаємо, мешканці тимчасово окупованої Луганської області зіткнулися з критичною нестачею води та тепла. Як повідомляє Центр національного опору (ЦНС), спроби людей хоч якось покращити побутові умови караються штрафами з боку окупаційної влади, передає «Главком».

У багатьох населених пунктах Луганщини водопровідні крани тижнями залишаються сухими. У багатоповерхових будинках люди вимушені використовувати для елементарних побутових потреб, прибирання та приготування їжі воду, злиту із системи опалення.