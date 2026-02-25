Головна Країна Події в Україні
Шкільний автобус з дітьми врізався в дерево на Полтавщині: є постраждалі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Шкільний автобус з дітьми врізався в дерево на Полтавщині: є постраждалі
Слідчі перевіряють стан автобуса після ДТП зі школярами
фото: Національна поліція України

У салоні перебували 15 учнів, двоє вчителів і працівник школи, трьох дітей госпіталізували після ДТП

У Полтавському районі вранці 25 лютого сталася дорожньо-транспортна пригода за участі шкільного автобуса, який з’їхав у кювет і зіткнувся з деревом. Унаслідок аварії травмувалися діти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Головного управління Нацполіції Полтавської області.

Аварія сталася поблизу села Черняківка Чутівської громади. У момент ДТП у транспорті перебували 15 дітей різного віку, двоє вчителів та один працівник школи.

За попередніми даними правоохоронців, тілесні ушкодження отримали троє дітей: хлопчик 8 років і дві дівчинки по 14 років. «Попередньо, тілесні ушкодження отримали троє дітей (хлопчик 8 років та дві дівчинки по 14 років). Для огляду та надання необхідної медичної допомоги їх доставили до лікарні», – повідомили в поліції.

Наразі слідчі вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження середньої тяжкості. Слідчо-оперативна група встановлює всі обставини події.

Правоохоронці зокрема перевіряють технічний стан автобуса та стан дорожнього покриття на місці аварії. Остаточні причини ДТП будуть встановлені після завершення слідчих дій.

До слова, поблизу Черкас на річці Дніпро під час руху на квадроциклі двоє людей провалилися під кригу. Водолази ДСНС витягнули чоловіків із води й транспортували до берега. Врятовані не постраждали.

Теги: автобус Полтавщина ДТП Національна поліція України

