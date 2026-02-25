Шкільний автобус з дітьми врізався в дерево на Полтавщині: є постраждалі

У салоні перебували 15 учнів, двоє вчителів і працівник школи, трьох дітей госпіталізували після ДТП

У Полтавському районі вранці 25 лютого сталася дорожньо-транспортна пригода за участі шкільного автобуса, який з’їхав у кювет і зіткнувся з деревом. Унаслідок аварії травмувалися діти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Головного управління Нацполіції Полтавської області.

Аварія сталася поблизу села Черняківка Чутівської громади. У момент ДТП у транспорті перебували 15 дітей різного віку, двоє вчителів та один працівник школи.

За попередніми даними правоохоронців, тілесні ушкодження отримали троє дітей: хлопчик 8 років і дві дівчинки по 14 років. «Попередньо, тілесні ушкодження отримали троє дітей (хлопчик 8 років та дві дівчинки по 14 років). Для огляду та надання необхідної медичної допомоги їх доставили до лікарні», – повідомили в поліції.

Наразі слідчі вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження середньої тяжкості. Слідчо-оперативна група встановлює всі обставини події.

Правоохоронці зокрема перевіряють технічний стан автобуса та стан дорожнього покриття на місці аварії. Остаточні причини ДТП будуть встановлені після завершення слідчих дій.

