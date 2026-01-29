На Черкащині чоловік напав на працівника ТЦК із ножем

Поранений військовослужбовець був нагороджений орденом «За мужність»

У Черкаській області під час здійснення оповіщення ТЦК чоловік напав на військовослужбовця із ножем. Представник ТЦК отримав ножові поранення. Про це пише «Главком» із посиланням на повідомлення Черкаського обласного ТЦК.

У ТЦК розповіли, що чоловік, який підійшов до групи військовослужбовців був «агресивно налаштований». «Чоловік підійшов до групи військовослужбовців Збройних Сил і одразу наніс одному із них удар ножем в область шиї. На щастя у нашого солдата виявився сильний янгол-охоронець. В буквальному сенсі. Адже захистив від ворожих куль, бомб та снарядів тоді, врятував і зараз. Ніж не задів сонної артерії», – йдеться у повідомленні.

Нападника затримали самі ж представники ТЦК та передали його поліції. Військовослужбовця, що отримав поранення, госпіталізували, медики надають його медичну допомогу та лікування. «Керівництво Черкаського обласного ТЦК та СП тримає на особистому контролі процес одужання пораненого військовослужбовця. Цей факт підлого нападу - чергове підтвердження того, наскільки деякі громадяни піддалися впливу ворожої пропаганди, забувши, хто насправді є першопричиною цієї війни на знищення нашого народу як нації, а країни – як держави» , – написали у Черкаському ТЦК.

Також у відомстві розповіли, що поранений військовослужбовець з першого дня повномасштабного вторгнення став на захист України та був нагороджений орденом «За мужність» за виконання бойове завдання. «Далі були важкі бої на Донеччині. Двічі отримав поранення. Попри травми та непрості наслідки участі в бойових діях, продовжив службу в РТЦК та СП Черкаської області.Він навіть уявити не міг, що тут у тилу, на його рідній Черкащині, чиясь підла рука з ножем замахнеться на нього...Рука того, кого він також захищав з першого дня повномасштабного вторгнення», – розповіли у ТЦК.

Раніше «Главком» писав про те, як на Рівненщині під час виконання службових обов’язків групу оповіщення Сарненського районного ТЦК та СП атакували агресивно налаштовані громадяни мобілізаційного віку. Один із військовослужбовців отримав тяжкі травми та перебуває у лікарні.

Нагадаємо, як у Дніпрі під час проведення заходів з оповіщення чоловік напав з ножем на військовослужбовців зі складу групи оповіщення місцевого ТЦК. Двоє з них отримали поранення, наразі постраждалих ушпиталили. За словами поліцейських, для затримання нападника один із військовослужбовців здійснив декілька пострілів в повітря.