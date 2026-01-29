Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

На Черкащині чоловік напав на працівника ТЦК із ножем

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
На Черкащині чоловік напав на працівника ТЦК із ножем
Чоловік вдарив військовослужбовця ТЦК ножем у шию
фото з відкритих джерел

Поранений військовослужбовець був нагороджений орденом «За мужність»

У Черкаській області під час здійснення оповіщення ТЦК чоловік напав на військовослужбовця із ножем. Представник ТЦК отримав ножові поранення. Про це пише «Главком» із посиланням на повідомлення Черкаського обласного ТЦК.

У ТЦК розповіли, що чоловік, який підійшов до групи військовослужбовців був «агресивно налаштований». «Чоловік підійшов до групи військовослужбовців Збройних Сил і одразу наніс одному із них удар ножем в область шиї. На щастя у нашого солдата виявився сильний янгол-охоронець. В буквальному сенсі. Адже захистив від ворожих куль, бомб та снарядів тоді, врятував і зараз. Ніж не задів сонної артерії», – йдеться у повідомленні.

Нападника затримали самі ж представники ТЦК та передали його поліції. Військовослужбовця, що отримав поранення, госпіталізували, медики надають його медичну допомогу та лікування. «Керівництво Черкаського обласного ТЦК та СП тримає на особистому контролі процес одужання пораненого військовослужбовця. Цей факт підлого нападу - чергове підтвердження того, наскільки деякі громадяни піддалися впливу ворожої пропаганди, забувши, хто насправді є першопричиною цієї війни на знищення нашого народу як нації, а країни – як держави» , – написали у Черкаському ТЦК.

Також у відомстві розповіли, що поранений військовослужбовець з першого дня повномасштабного вторгнення став на захист України та був нагороджений орденом «За мужність» за виконання бойове завдання. «Далі були важкі бої на Донеччині. Двічі отримав поранення. Попри травми та непрості наслідки участі в бойових діях, продовжив службу в РТЦК та СП Черкаської області.Він навіть уявити не міг, що тут у тилу, на його рідній Черкащині, чиясь підла рука з ножем замахнеться на нього...Рука того, кого він також захищав з першого дня повномасштабного вторгнення», – розповіли у ТЦК.

Раніше «Главком» писав про те, як на Рівненщині під час виконання службових обов’язків групу оповіщення Сарненського районного ТЦК та СП атакували агресивно налаштовані громадяни мобілізаційного віку. Один із військовослужбовців отримав тяжкі травми та перебуває у лікарні.

Нагадаємо, як у Дніпрі під час проведення заходів з оповіщення чоловік напав з ножем на військовослужбовців зі складу групи оповіщення місцевого ТЦК. Двоє з них отримали поранення, наразі постраждалих ушпиталили. За словами поліцейських, для затримання нападника один із військовослужбовців здійснив декілька пострілів в повітря. 

Читайте також:

Теги: військові напад поліція ТЦК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

2026 рік: падіння Путіна і кінець війни? Що обіцяють провидці, екстрасенси, тарологи і астрологи
2026 рік: падіння Путіна і кінець війни? Що обіцяють провидці, екстрасенси, тарологи і астрологи Прогнози
1 сiчня, 19:00
У Харкові чоловік вистрілив у працівника ТЦК
У Харкові поліція затримала чоловіка, який вистрілив у працівника ТЦК
31 грудня, 2025, 15:16
Франція та Велика Британія можуть узяти участь у моніторингу припинення вогню в Україні
Європейські миротворці готові моніторити перемир’я в Україні: подробиці від Welt
1 сiчня, 03:10
Із часу поранення Максима минув рік, наразі він продовжує службу в Нацгвардії
Нацгвардієць після розстрілу прикинувся мертвим та зумів утекти з полону
10 сiчня, 20:15
РФ оголосила понад 300 вироків українським військовим за «тероризм»
Росія масово засуджує українських полонених за «тероризм»: правозахисниця пояснила, як такі вироки ускладнюють обмін
11 сiчня, 22:15
16 січня очікується візит іноземних делегацій до Києва
У центрі Києва рух транспорту 16 січня буде перекрито
16 сiчня, 08:09
Попри жорстку погоду та постійні російські штурми, є хороші наші результати в захисті позицій, заявив Зеленський
Президент відзначив воїнів, завдяки яким є хороші результати на фронті
18 сiчня, 22:04
Попри певний прогрес останніх місяців, Україна та Росія все ще мають розбіжності щодо ключових питань
Переговори в ОАЕ: чи здадуть Донецьку область Росії – NYT
25 сiчня, 16:35
Олександрові Вавріну назавжди 24 роки
На Донеччині поліг 24-річний офіцер ЗСУ. Згадаймо Олександра Вавріна
Сьогодні, 09:00

Кримінал

На Черкащині чоловік напав на працівника ТЦК із ножем
На Черкащині чоловік напав на працівника ТЦК із ножем
Смерть туристки на Драгобраті: керівництву курорту оголошено підозру
Смерть туристки на Драгобраті: керівництву курорту оголошено підозру
Готував атаку на морські дрони Sea Baby та Magura. СБУ викрила «крота» в Силах оборони
Готував атаку на морські дрони Sea Baby та Magura. СБУ викрила «крота» в Силах оборони
Суд зняв електронний браслет з ексочільника «Укренерго» Кудрицького
Суд зняв електронний браслет з ексочільника «Укренерго» Кудрицького
У Чернівцях СБУ затримала іноземного агента ФСБ, який намагався здійснити диверсію на електропідстанції
У Чернівцях СБУ затримала іноземного агента ФСБ, який намагався здійснити диверсію на електропідстанції
Убивство мера Сімеїза у 2013 році: правоохоронці затримали підозрюваного
Убивство мера Сімеїза у 2013 році: правоохоронці затримали підозрюваного

Новини

Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
Сьогодні, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
Сьогодні, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
Вчора, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
Вчора, 12:31
Молдова закликала посилити тиск на Росію після атаки дронів на пасажирський потяг
Вчора, 11:17
ЄС запустив власний захищений супутниковий зв’язок як альтернативу Starlink
Вчора, 10:35

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua