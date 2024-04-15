У Севастополі вибухи: окупанти підняли в небо гелікоптери та штурмовики

Дві пари штурмовиків Су-25 через Джанкойський район полетіли у напрямку Арабатської стрілки

Зранку 15 квітня в центрі тимчасово окупованого Севастополя пролунали вибухи. Про це повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер».

Канал, з посиланням на місцевих мешканців повідомляє про кілька вибухів, які пролунали в центрі міста. Також зазначається, що це можуть бути ворожі навчання, втім, точної інформації немає.

Зокрема над Севастопольською бухтою запустили димову завісу.

Також зазначається, що група з п'яти гелікоптерів пролетіла через Джанкойський район у бік Арабатської стрілки. Згодом ще дві пари штурмовиків Су-25 через Джанкойський район у напрямку Арабатської стрілки.

Раніше у ніч на 9 квітня в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи.Перед вибухом пабліки писали, що в Криму було оголошено ракетну небезпеку.

Триває 782-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 54 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 8 ракетних та 85 авіаційних ударів, здійснив 98 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.