У Чернігові пролунали вибухи під час тривоги
Росіяни запустили ракету
Сьогодні, 17 квітня, у Чернігові пролунали вибухи під час тривоги. Про це повідомляє «Суспільне».
«У Чернігові чутно вибухи», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у низці північних областей України та м.Київ оголошена повітряна тривога. Моніторингові телеграм-канали фіксували ракету у повітрі.
У Києві повітряну тривогу оголосили о 8:48. Також сирени завили у Київській, Чернігівській та Сумській областях.
Через декілька хвилин повітряну тривогу оголосили у Черкаській та Полтавській областях.
Повітряні сили ЗСУ у своєму Telegram-каналі попередили про ракетну небезпеку для областей, де була оголошена тривога.
Триває 784-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 2 ракетних та 64 авіаційних удари, здійснив 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.
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