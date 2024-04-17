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У Чернігові пролунали вибухи під час тривоги

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Чернігові пролунали вибухи під час тривоги

Росіяни запустили ракету 

Сьогодні, 17 квітня, у Чернігові  пролунали вибухи під час тривоги. Про це повідомляє «Суспільне».

«У Чернігові чутно вибухи», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у низці північних областей України та м.Київ оголошена повітряна тривога. Моніторингові телеграм-канали фіксували ракету у повітрі.

У Києві повітряну тривогу оголосили о 8:48. Також сирени завили у Київській, Чернігівській та Сумській областях.

Через декілька хвилин повітряну тривогу оголосили у Черкаській та Полтавській областях.

Повітряні сили ЗСУ у своєму Telegram-каналі попередили про ракетну небезпеку для областей, де була оголошена тривога.

Триває 784-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 2 ракетних та 64 авіаційних удари, здійснив 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

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Теги: вибух Чернігів

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