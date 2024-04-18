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На Чернігівщині росіяни атакували дронами автомобіль, що привіз хліб у магазин

Ірина Міллер
glavcom.ua
На Чернігівщині росіяни атакували дронами автомобіль, що привіз хліб у магазин
Росіяни поцілили у автівку, яка привезла людям хліб
фото з відкритих джерел

Водій хлібокомбінату, який потрапив під обстріл, отримав вибухову контузію  

У Новгород-Сіверському районі Чернігівської області росіяни дронами атакували автомобіль місцевого хлібокомбінату. Про це повідомляє начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні ворог атакував дронами автомобіль хлібокомбінату під час розвантаження продовольства біля магазину в одному із сіл Новгород-Сіверського району. На щастя, без жертв. Водій отримав вибухову контузію легкого ступеня», – написав Чаус.

Нагадаємо,  у Чернігові завершили пошуково-рятувальну операцію на місці російського ракетного удару 17 квітня. Від ворожої атаки загинули 18 людей, ще 78 українців постраждали. 

Нагадає, що зранку 17 квітня росіяни завдали ракетних ударів по Чернігову – є загиблі та поранені. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. У місті створено оперативний штаб, надається вся необхідна допомога.

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День 18 квітня оголошений у Чернігові офіційним днем жалоби за загиблими внаслідок російських ракетних ударів по місту. Про це виконувач обов’язків міського голови Олександр Ломако.

«Підписав відповідне розпорядження. Мої співчуття рідним загиблих. Російські нелюди обов’язково відповідатимуть за скоєне, за вбивства невинних», – написав він.

В день жалоби будуть приспущені державні прапори, обмежене проведення розважально-концертних заходів, заборонене звучання розважальної музики у громадських місцях.

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До того ж постійний представник України при ООН Сергій Кислиця у письмовому зверненні до керівництва ООН написав, що воєнні злочини та злочини проти людяності, вчинені Російською Федерацією, вкотре свідчать про неприпустимість бездіяльності стосовно нелегітимної присутності Росії в Раді Безпеки ООН.

Теги: водій автомобіль ворог росіяни Чернігів обстріл хліб

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