Повітряна тривога на Хмельниччині тривала із 00:12 по 02:39

У ніч проти 16 квітня під час повітряної тривоги на Хмельниччині пролунали вибухи. Про це повідомляє Суспільне.

О 02:38 видання зазначило, що на Хмельниччині чутно вибухи. Напередодні у командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про атаку безпілотників.

Повітряна тривога на Хмельниччині тривала із 00:12 по 02:39.

Станом на 02:54 карта повітряної тривоги має такий вигляд:

Нагадаємо, що у п'ятницю, 12 квітня, на Хмельниччині під час повітряної тривоги пролунали вибухи. У небі над регіоном працювала ППО.