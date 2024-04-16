На Хмельниччині пролунали вибухи
Повітряна тривога на Хмельниччині тривала із 00:12 по 02:39
У ніч проти 16 квітня під час повітряної тривоги на Хмельниччині пролунали вибухи. Про це повідомляє Суспільне.
О 02:38 видання зазначило, що на Хмельниччині чутно вибухи. Напередодні у командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про атаку безпілотників.
Повітряна тривога на Хмельниччині тривала із 00:12 по 02:39.
Станом на 02:54 карта повітряної тривоги має такий вигляд:
Нагадаємо, що у п'ятницю, 12 квітня, на Хмельниччині під час повітряної тривоги пролунали вибухи. У небі над регіоном працювала ППО.
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