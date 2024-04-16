Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Хмельниччині пролунали вибухи

Наталія Порощук
glavcom.ua
На Хмельниччині пролунали вибухи
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Повітряна тривога на Хмельниччині тривала із 00:12 по 02:39

У ніч проти 16 квітня під час повітряної тривоги на Хмельниччині пролунали вибухи. Про це повідомляє Суспільне.

О 02:38 видання зазначило, що на Хмельниччині чутно вибухи. Напередодні у командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про атаку безпілотників.

Повітряна тривога на Хмельниччині тривала із 00:12 по 02:39.

Станом на 02:54 карта повітряної тривоги має такий вигляд:

На Хмельниччині пролунали вибухи фото 1

Нагадаємо, що у п'ятницю, 12 квітня, на Хмельниччині під час повітряної тривоги пролунали вибухи. У небі над регіоном працювала ППО.

Теги: вибух Хмельниччина Хмельницький безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У столиці рятувальники ліквідовують наслідки ракетного обстрілу
Ракетна атака на Київ: ворог шукає слабкості у протиракетній обороні
25 березня, 17:02
Мінна небезпека моря дуже висока
В Одесі пролунав вибух. Сили оборони півдня повідомили деталі
28 березня, 22:30
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
22 березня, 03:00
Ворожа балістична ракета влучила по відкритій території Одеської області
Окупанти атакували Одещину балістикою
23 березня, 13:59
Момент вибуху в Севастополі ввечері 23 березня
ЗСУ розкрили наслідки нічного удару по Севастополю
24 березня, 09:41
Повідомлення про припинення польотів компанія оприлюднила наступного дня після атаки безпілотників по підприємству Татарстану
Казахстанська авіакомпанія припинила польоти до столиці Татарстану після атаки дронів
3 квiтня, 18:54
У Ростовській області Росії пролунали вибухи: можлива атака на аеродром (відео)
У Ростовській області Росії пролунали вибухи: можлива атака на аеродром (відео)
5 квiтня, 01:52
Українські бійці знищили позиції росіян одним ударом
Бійці 3-ї штурмової бригади показали, як Himars знищує окупантів
6 квiтня, 16:14
Британія хоче встановити DragonFire на озброєння до 2027 року
Британія може відправити Україні прототип лазерної ППО
12 квiтня, 11:34

Події в Україні

На Хмельниччині пролунали вибухи
На Хмельниччині пролунали вибухи
Був проєктним менеджером у фонді Притули: на фронті загинув Павло Петриченко
Був проєктним менеджером у фонді Притули: на фронті загинув Павло Петриченко
Новий командувач військ ОК «Захід» та затримання впливових митників. Головне за 15 квітня
Новий командувач військ ОК «Захід» та затримання впливових митників. Головне за 15 квітня
Війна змінює екосистему України: орнітологи попередили про небезпеку
Війна змінює екосистему України: орнітологи попередили про небезпеку
Василь Малюк звернувся до російського суду через заочний арешт? СБУ відреагувала
Василь Малюк звернувся до російського суду через заочний арешт? СБУ відреагувала
Окупанти значно посилили наступ на одному з напрямків – Генштаб
Окупанти значно посилили наступ на одному з напрямків – Генштаб

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
Міноборони Польщі встрягло у великий скандал із купівлею південнокорейських винищувачів
26K
«Немає за що воювати в Донецькій області». Мешканець Черкащини отримав вирок
23K
Затримано трьох високопосадовців Київської, Рівненської та Одеської митниць
16K
Постріл у стінах прикордонної академії Хмельницького. Військовий заплатить великий штраф
15K
Українські біженці залишаться без готівки? Яке рішення ухвалив уряд Німеччини
13K
Велика Британія висунула нову вимогу для родин мігрантів

Новини

Федерація настільного тенісу Маріуполя відвідала спортивні збори за підтримки Favbet Foundation
Вчора, 17:28
З початку 2024 року Фонд Дениса Парамонова допоміг майже трьом тисячам жителям деокупованих територій
Вчора, 16:19
Вибухи в Дніпрі, Ізраїль не визначився з відповіддю на атаку Ірану: головне за ніч
Вчора, 06:50
Дощі, місцями грози: прогноз погоди на 15 квітня
Вчора, 04:50
15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:19
В Україні треба створити умови для продажу надлишкових обсягів газу, – Асоціація
14 квiтня, 21:24

Прес-релізи

Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
12 квiтня, 14:46
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua