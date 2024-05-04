Атака на Харків: постраждало підприємство, поранено шестеро працівників

Влучання зафіксовано по території цивільного виробництва в Індустріальному районі

Влучання зафіксовано по території цивільного виробництва в Індустріальному районі

Черговий акт тероризму армії РФ. Окупанти 4 травня о 16:20 знову вдарили по Харкову. Виникла масштабна пожежа на цивільному підприємстві. У результаті атаки шестеро працівників поранені. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Як інформує Офіс Генерального прокурора, перша атака була здійснена ворогом з авіації орієнтовно о 14:15. Пошкоджено будівлі цивільного підприємства у Немишлянському районі. За попередніми даними, ворог вдарив по місту УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).

Близько 16:20 відбувся повторний удар по місту. Влучання зафіксовано по території цивільного виробництва в Індустріальному районі. Виникла масштабна пожежа.

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Наразі триває ліквідація наслідків. Точний вид озброєння, з якого був здійснений обстріл, буде встановлено після гасіння пожежі.

Нагадаємо, вночі 4 травня, російська армія завдала ударів по Харкову безпілотниками. Зафіксовано два прильоти «Шахедів» по місту, обидва – по цивільній інфраструктурі Основʼянського району.

Раніше повідомлялося, що 4 травня о 00:56 у Харкові прогримів вибух, згодом пролунав повторний вибух. В командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про атаку безпілотників зі сторони Білгородської області РФ.

До слова, російські війська обстріляли Харків у п'ятницю 3 травня. Був приліт у житлову забудову, пошкоджений трамвай з пасажирами.