Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на Харків: постраждало підприємство, поранено шестеро працівників

Надія Карбунар
glavcom.ua
Атака на Харків: постраждало підприємство, поранено шестеро працівників
Влучання зафіксовано по території цивільного виробництва в Індустріальному районі
фото: Олег Синєгубов/Telegram

Влучання зафіксовано по території цивільного виробництва в Індустріальному районі

Черговий акт тероризму армії РФ. Окупанти 4 травня о 16:20 знову вдарили по Харкову. Виникла масштабна пожежа на цивільному підприємстві. У результаті атаки шестеро працівників поранені. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Як інформує Офіс Генерального прокурора, перша атака була здійснена ворогом з авіації орієнтовно о 14:15. Пошкоджено будівлі цивільного підприємства у Немишлянському районі. За попередніми даними, ворог вдарив по місту УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).

Атака на Харків: постраждало підприємство, поранено шестеро працівників фото 1

Близько 16:20 відбувся повторний удар по місту. Влучання зафіксовано по території цивільного виробництва в Індустріальному районі. Виникла масштабна пожежа.

6 фото
На весь екран

Наразі триває ліквідація наслідків. Точний вид озброєння, з якого був здійснений обстріл, буде встановлено після гасіння пожежі.

Атака на Харків: постраждало підприємство, поранено шестеро працівників фото 2

Нагадаємо, вночі 4 травня, російська армія завдала ударів по Харкову безпілотниками. Зафіксовано два прильоти «Шахедів» по місту, обидва – по цивільній інфраструктурі Основʼянського району. 

Раніше повідомлялося, що 4 травня о 00:56 у Харкові прогримів вибух, згодом пролунав повторний вибух. В командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про атаку безпілотників зі сторони Білгородської області РФ.

До слова, російські війська обстріляли Харків у п'ятницю 3 травня. Був приліт у житлову забудову, пошкоджений трамвай з пасажирами.

Теги: Харків пожежа вибух окупанти армія обстріл прокурор озброєння Олег Синєгубов ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки атаки безпілотників на Харків, 4 травня 2024 року
Масована атака «Шахедів» на Харків: з'явилися фото наслідків
Сьогодні, 08:59
США ведуть переговори із партнерами по «Великій сімці» щодо виділення $50 млрд Україні
США проводять перемовини із G7 щодо російських активів. Атака на Харків. Головне за ніч
Сьогодні, 05:51
Обстріл Дергачів на Харківщині та підозра «слузі» Клочку. Головне за 2 травня
Обстріл Дергачів на Харківщині та підозра «слузі» Клочку. Головне за 2 травня
2 травня, 21:00

Події в Україні

У Харкові пролунали вибухи
У Харкові пролунали вибухи
ЗСУ збили на Донеччині російський Су-25 – Зеленський
ЗСУ збили на Донеччині російський Су-25 – Зеленський
Українець пішов воювати за Росію, а потім розстріляв окупантів
Українець пішов воювати за Росію, а потім розстріляв окупантів
Атака на Харків: постраждало підприємство, поранено шестеро працівників
Атака на Харків: постраждало підприємство, поранено шестеро працівників
Ворог за підтримки авіації намагався витіснити ЗСУ із займаних рубежів на Авдіївському напрямку
Ворог за підтримки авіації намагався витіснити ЗСУ із займаних рубежів на Авдіївському напрямку
NYT: Україна вже отримала перші партії озброєння від США
NYT: Україна вже отримала перші партії озброєння від США

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
302K
З якими хворобами звільняють від мобілізації. Оновлений повний перелік
52K
Страсна субота: традиції, прикмети та заборони перед Великоднем
39K
Витік радіації та токсичних відходів. Російські екологи б'ють тривогу щодо наслідків паводків
25K
Митрополит ПЦУ пояснив, як правильно вітатися на Великдень
20K
РФ погрожує Данії «відплатою», якщо вона заблокує російські судна у Балтійських протоках
18K
Полонений окупант спантеличив зізнанням, для чого пішов на війну

Новини

Аграрії просять Кабмін продовжити чинну модель бронювання військовозобов’язаних
Сьогодні, 14:51
У 2024 золотовалютні резерви України будуть більше ніж очікувалось – ЗМІ
Вчора, 13:41
Польща має відстоювати свої інтереси, і заборонити імпорт російської металопродукції через свої порти – політолог
Вчора, 13:22
«Укренерго» пояснило, хто рятує енергетику України від дефіциту
2 травня, 14:40
Глушить FPV-дрони в межах 200 м: Мінцифри показало українську систему РЕБ
1 травня, 14:43
НКРЕКП нарешті затвердила обсяг підтримки зелених електростанцій за 5 місяців 2023 року
1 травня, 12:07

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua