На військовій базі Іраку стався потужний вибух (відео)

Військова база, де стався вибух, «використовується Силами народної мобілізації Іраку (PMF)»

19 квітня на військовій базі, яка використовується Народними мобілізаційними силами Іраку (PMF) на південь від Багдада, прогримів сильний вибух. Про це повідомляє Reuters.

Видання пише, що вибух був достатньо потужним.

Джерела видання зазначають, що військова база, де стався вибух, «використовується Силами народної мобілізації Іраку (PMF)».

Наразі невідомо про наслідки вибуху на об'єкті, а також стосовно імовірних постраждалих людей та техніки. З чим саме пов'язаний інцидент на базі поки не відомо.

Нагадаємо, що Збройні сили Туреччини мають намір провести великомасштабну наземну операцію в Іраку проти забороненої в республіці Робочої партії Курдистану. Про це пише автор Hürriyet Абдулькадір Сельві. За його даними, таким чином Анкара розраховує вирішити питання безпеки на кордоні.