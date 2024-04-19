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В Одесі вибухи під час тривоги

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Одесі вибухи під час тривоги
У місті пролунали два вибухи
фото ілюстративне

Повітряна тривога була оголошена в Одеській області о 13:46

Сьогодні, 19 квітня в Одесі пролунали два вибухи. Про це повідомляє «Суспільне». 

Як зазначається, у місті пролунали два вибухи. 

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав жителів бути в укриттях.  «Одещина, всіх прошу бути в укриттях до відбою повітряної тривоги!»,  – написав Кіпер. 

Вибух в Одесі пролуна близько 13:48. Через декілька хвилин місцеві жителі повідомили про ще один вибух.

Сили оборони півдня України зазначили, що йде бойова робота у регіоні. Жителів закликали не публікувати у мережу кадри роботи ППО.

Повітряна тривога була оголошена в Одеській області о 13:46. Її також оголосили на сході, інших південних та центральних областях України.

Раніше у Повітряних силах попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.

Триває 786-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав 11 ракетних та 78 авіаційних ударів, здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Вночі, російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні, застосувавши крилаті ракети різних типів та БпЛА типу Shahed. Дані щодо цієї атаки уточнюються.

Теги: вибух Одеса

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