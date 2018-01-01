У Чернівецькій області 8 населених пунктів досі без світла

Рятувальники усувають неполадки

У Чернівецькій області 8 населених пунктів залишаються знеструмленими через ускладнення погодних умов. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України. «Залишаються знеструмленими 8 населених пунктів у Чернівецькій області», - йдеться у повідомленні.Відзначається, до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго. Нагадаємо,



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Рятувальники усувають неполадки

У Чернівецькій області 8 населених пунктів залишаються знеструмленими через ускладнення погодних умов. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

«Залишаються знеструмленими 8 населених пунктів у Чернівецькій області», - йдеться у повідомленні.

Відзначається, до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні через негоду, що сталася в ніч на 4 лютого, без електропостачання знаходяться близько 400 населених пунктів.