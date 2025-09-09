У Чернівцях під час руху спалахнула маршрутка

Причина пожежі – несправність гальмівної системи

У Чернівцях під час руху загорівся маршрутний автобус. Інцидент трапився через несправність гальмівної системи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління ДСНС України в Чернівецькій області.



Подія сталася в центрі Чернівців на вулиці Головній. На момент загоряння пасажирів в автобусі не було. До приїзду рятувальників водій намагався загасити вогонь самотужки.



«Зранку 8 вересня на Спецлінію 101 надійшло повідомлення від очевидців про задимлення в одному з маршрутних автобусів міста, який рухався вулицею міста Чернівці у напрямку Депо. Рятувальники 1-ї державної пожежно-рятувальної частини, прибувши на місце, ліквідували пожежу на площі 2 м.кв., не допустивши поширення полум’я на більшу площу. На щастя, на момент загоряння в маршрутному автобусі пасажирів не було», – йдеться у повідомленні надзвичайників. Причина пожежі – несправність гальмівної системи, додали в ДСНС.



Раніше «Главком» повідомляв, що на трасі Київ-Чоп загорівся автобус з пасажирами. Загоряння сталося в моторному відсіку двоповерхового пасажирського автобуса міжнародного сполучення Харків-Познань на автодорозі Київ-Чоп поблизу села Грушвиця 1 Рівненського району.

Як зазначається, до місця події було негайно направлено два чергових пожежно-рятувальних відділення та оперативно-координаційний центр обласного управління ДСНС. Ще до приїзду рятувальників водій самостійно за допомогою вогнегасника гасив пожежу. Вогнеборці ще додатково подали на гасіння та охолодження моторного відсіку автобуса вогнегасячі речовини. Пожежу було оперативно ліквідовано. Серед 46-ти пасажирів автобуса ніхто не постраждав. Рятувальники відзначають правильні дії водія, якому вдалося не допустити поширення вогню в салон автобуса.