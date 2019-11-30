На трасі Київ-Чоп загорівся автобус з пасажирами (фото)



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Пожежу було оперативно ліквідовано. Серед 46-ти пасажирів автобуса ніхто не постраждав

У суботу рівненські рятувальники на трасі Київ-Чоп гасили пожежу, що виникла в моторному відділі пасажирського автобуса міжнародного сполучення Харків-Познань.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Рівненській області у Facebook.

«30 листопада о 12:27 на спецлінію 101 надійшло повідомлення про загоряння в моторному відсіці двоповерхового пасажирського автобуса міжнародного сполучення Харків-Познань на автодорозі Київ-Чоп поблизу села Грушвиця 1 Рівненського району», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, до місця події було негайно направлено два чергових пожежно-рятувальних відділення та оперативно-координаційний центр обласного управління ДСНС.

Ще до приїзду рятувальників водій самостійно за допомогою вогнегасника гасив пожежу. Вогнеборці ще додатково подали на гасіння та охолодження моторного відсіку автобуса вогнегасячі речовини.

Пожежу було оперативно ліквідовано. Серед 46-ти пасажирів автобуса ніхто не постраждав.

Рятувальники відзначають правильні дії водія, якому вдалося не допустити поширення вогню в салон автобуса.

На місці події працювало три одиниці спецтехніки ДСНС та 12 рятувальників. Причина загорання встановлюється.

Нагадаємо, на Рівненщині вночі зіткнулися два авто, є жертви.

Як повідомлялося, у ніч на вівторок, 26 листопада, на 63-ому кілометрі траси Київ – Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Peugeot.