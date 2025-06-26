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ООН фіксує різке зростання злочинів проти українських дітей

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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ООН фіксує різке зростання злочинів проти українських дітей
Антоніу Гутерреш: Я глибоко стурбований різким зростанням грубих порушень проти дітей в Україні
фото: reuters

Упродовж 2024-2025 років ООН задокументувала убивство 94 та поранення 577 дітей

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш відзначив суттєве зростання кількості серйозних порушень прав дітей унаслідок збройної агресії Росії проти України цього року та знову включив російську терористичну армію до так званого «списку ганьби». Як передає «Главком» з посиланням на «Укрінформ», про це йдеться у щорічному звіті Гутерреша «Діти і збройний конфлікт».

Найбільший приріст таких порушень зареєстровано в Лівані (545%), Мозамбіку (525%), Гаїті (490%), Ефіопії (235%). В Україні він становить 105%.

«Я глибоко стурбований різким зростанням грубих порушень проти дітей в Україні, зокрема вбивствами й каліцтвами дітей, а також нападами на школи й лікарні», – сказав генсек.

Упродовж звітного періоду (2024-2025 років) ООН задокументувала убивство 94 та поранення 577 дітей. Відповідальність за це «покладається на російські збройні сили та пов’язані з ними групи». Також зафіксовано 559 атак на школи, 303 – на лікарні. У документі підтверджено, що багатьох українських дітей, вивезених до Росії, досі не знайдено.

У зв’язку з наведеними фактами, збройні сили РФ знову офіційно внесені до переліку державних структур, які систематично порушують права дітей – так званого «списку ганьби». Окрім них, до цього списку також увійшли Демократична Республіка Конго, М’янма, Сомалі, Судан та низка інших країн і режимів.

Нагадаємо, російська влада, у межах обміну полоненими військовослужбовцями, намагалася міняти українських дітей на своїх солдатів. Про це глава держави заявив під час закритої зустрічі з журналістами, де був присутній «Главком».

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Теги: ООН діти

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