Куди сходити у Києві протягом 17-23 березня: перелік культурних подій

У Київському муніципальному академічному театрі опери та балету 21 березня відбудеться гала-концерт «Віват балет»

Протягом тижня з 17 до 23 березня у Києві заплановано багато мистецьких заходів – киян та гостей міста запрошують їх відвідати. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент культури КМДА. Зокрема, у Музеї гетьманства можна відвідати виставку Ольги Шинкаренко «Магія природи – картини-обереги». У Київському муніципальному академічному театрі опери та балету 21 березня відбудеться гала-концерт «Віват балет».

Для наймолодших глядачів Київський академічний театр ляльок запропонує вистави «Кіт у чоботях», «Троє поросят» та «Попелюшка».

До вашої уваги перелік мистецьких подій, які відбудуться у Києві із 17 до 23 березня.

Зміст

Музеї

до 28 березня – виставка «Із полум’я зродилась» у Державному політехнічному музеї імені Бориса Патона при НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського».

до 1 червня – виставка «Всесвіт Любові» – перша ретроспективна виставка Любові Панченко;

до 20 серпня – виставка «На сторожі Святої Софії»;

до 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;

до 4 травня – виставка творів образотворчого мистецтва «Хто вам сказав, що я слабка»;

до 6 квітня – виставка Музею авангарду «Український Авангард. Еволюція. Поповнення колекції 3.0»;

протягом місяця – настільна гра «Українці проти москалів» у просторі виставки «На сторожі Святої Софії»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

до 31 грудня – виставка «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

до 30 березня – виставка дитячої творчості «Україна без війни: мрії і надії»;

21–23 березня – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

22 березня – «Кавові історії Грушевських» – імпреза в салоні Дому Грушевських.

до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський»;

до 31 березня – виставка «Віктор Цимбал. Архів. Колекція»;

до 13 квітня – виставка творів Олександра Яновича «Нехай буде так. Let it be».

до 31 березня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);

до 31 березня – виставка «Українські обличчя зони»;

15 березня – 16 квітня – виставка робіт скульпторки-шістдесятниці Аліси Забой;

22 березня – авторська екскурсія скульпторки-шістдесятниці Аліси Забой виставкою своїх робіт.

до 31 березня – виставка «Мереживо часу: світська мода на зламі століть»;

22 березня – музейне заняття «Селфі без смартфонів»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад».

до 15 квітня – виставка «Герої творів Шолом-Алейхема. Штетл. Малює штучний інтелект» (до святкування 17-ї річниці від дня Музею Шолом-Алейхема);

до 16 квітня – відкриття виставки до 16-річчя Музею Шолом-Алейхема «Від Шолом-Алейхема до нейромережі: таємниці класики в новому вимірі»;

щосуботи – лекції з циклу «Сторінки єврейської історії та культури».

до 31 березня – виставка Tempo Primo;

22 березня – лекція О. Салан із циклу «Київська цегла».

до 18 березня – виставка Людмили Мовчан;

20 березня – виставка Катерини Євенко;

21 березня – концерт Національної філармонії України;

21 березня – творча зустріч з лауреатами Літературної премії імені Павла Тичини 2024 року;

22 березня – 20 квітня – фондова виставка «А вдалині мов акварелі...»;

23 березня – літературна вітальня Олени Смовженко: «Ліна Костенко. Про кохання і ніжність».

до 29 березня – персональна виставка живопису Павла Шарка.

до 30 березня – виставка «Марія Примаченко. Невідоме» (твори 1930–1940-х рр. з колекції музею) та робота першої віртуальної галереї творів художниці;

до 2 червня – виставка творів І.Т. Гончара «Подільський пересмішник». Із колекції НМДМУ;

23 березня – кураторська екскурсія виставкою «Подільський пересмішник».

до 31 березня – виставка з фондів музею «Тарас Шевченко в Музеї гетьманства»;

до 25 березня – колективна виставка живопису «Простори України» в межах артпроєкту «Душа України»;

до 20 березня – виставка Ольги Шинкаренко «Магія природи – картини-обереги»;

22 березня – тематична екскурсія М. Г. Павлишин «Образ гетьмана Івана Мазепи у Музеї гетьманства».

20 березня – поетична вистава до дня народження Ліни Костенко у виконанні студентів Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв;

до 14 квітня – виставка «Сергій Параджанов. Автентика свободи»;

постійно – виставка українських народних музичних інструментів «Живії струни України»;

постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.

14–18 березня – виставка малюнків Дар’ї Голодняк у межах мистецького проєкту «Натхненні Театром», спільно з Київською дитячою художньою школою № 9;

15–27 березня – персональна художня виставка «Анімагія: продовження» членкині Міжнародного артоб’єднання «Повертайся живим!» Марини Бойко;

20 березня – презентація виставки «Кримські етюди» Сергія Свідерського;

21 березня – 2 квітня – персональна художня виставка «Кримські етюди» відомого українського живописця Сергія Свідерського.

до 21 травня – віртуальна 3D-виставка онлайн «Іван Гончар. Збирач»;

22 березня – майстер-клас із вишивки Східного Поділля;

23 березня – пісні весни – концерт фольклорного гурту «Володар»;

до 30 березня – виставка «Вишивка Східного Поділля», дарунок родини Причепіїв;

упродовж місяця – майстер-клас із фольклору;

упродовж місяця – майстер-клас з інструментальної музики;

упродовж місяця – майстер-клас із традиційних танців;

вівторок, четвер, субота – майстерня писанкарства.

19 березня – презентація виставки «Митець національного сумління й бунту» та круглий стіл до 95-річчя від дня народження Ліни Костенко;

20 березня – презентація виставки «Всесвіття. Сергій Гречанок». Живопис, графіка, колаж;

протягом тижня – виставка-відзначення до Дня Гідності та Свободи;

протягом тижня – виставка-відзначення видань про голодомори в Україні 1921–1923 рр., 1932–1933 рр., 1947 р. Тематичні екскурсії за матеріалами виставок, демонстрування відеосюжетів;

упродовж місяця – програма «Дух Шевченка нас гартує», присвячена 210-м роковинам від дня народження Тараса Шевченка та всім, хто захищає Україну від російської агресії.

до 20 березня – фотовиставка «Образ жінки. Нова доба» (Спільно з Київською організацією Національна спілка фотохудожників України);

до 30 березня – до Дня українського добровольця виставка «Добровольці. За покликом серця» (з фондів музею);

щопонеділка та щочетверга – арттерапевтичні заняття для військових, які перебувають на лікуванні в ЦВКГ (спільно з Національною спілкою художників України, БФ «Український тризуб», кафедрою психіатрії ЦВКГ).

Театральні вистави за участі акторів театру «Маскам Рад» у межах Договору про співпрацю з ГО «Креативна Україна»:

22 березня – «Така різна любов»;

23 березня – «Квіти на Оскар».

23 березня – 8 квітня – до Дня театру в межах проєкту «Я обираю березіль» відкриття виставки «Тарас Денисенко. Портрет митця» (з архіву родини);

19 березня – «Лисенкова Шевченкіана» тематична екскурсія;

20 березня – концерт О. Чубаревої (сопрано) й ансамблю «Рідні наспіви». Національна філармонія України;

22 березня – концерт квартету баяністів ім. Різоля. Національна філармонія України;

23 березня – концерт Є. Ліпітюк (сопрано). Національна філармонія України;

щосуботи – «Лисенки (неофіційні)». Лекторій з чаюванням;

щосуботи та щонеділі – екскурсія виставкою «Олена Пчілка. Грані українського ренесансу»;

щосереди та щосуботи – квест для школярів «Таємниці музичних інструментів».

21 березня – у межах програми Безбар’єрність: майстер-клас Р. Калашнікової з петриківського розпису «Крокуси» для людей з інвалідністю ( Київський міський комунальний центр «Тріумф»).

18 березня – до 130-річчя М. Рильського: показ документальних фільмів «Світ М. Рильського» (режисер Ю. Шаповал) та «Канон» (режисер Т. Зарівна);

19 березня – до 130-річчя М. Рильського: Урочистості біля пам’ятника в Національному парку ім. М. Рильського;

19 березня – до 130-річчя М. Рильського: Концерт вокальної музики на слова М. Рильського. Р. Смоляр, О. Бортник, солісти Національної філармонії;

21 березня – до 130-річчя М. Рильського: презентація документального фільму «Зустріч з М. Рильським». Обласна бібліотека ім. М. Рильського (Ірпінь).

19 березня – відкриття виставки «Весна священна» Тетяни Русецької;

до 19 березня – виставка «Післяобрази» Михайла Деяка;

до 24 березня – виставка «Олексій Шовкуненко. Херсон-Київ»;

до 30 березня – виставка «Всесвіт Володимира Микити».

до 31 березня – оглядові екскурсії музеєм.

20, 21 березня – святкування Наврузу – свята Нового року і Весни в іранських і тюркських народів;

22 березня – лекція «Поза красою: Ювелірне мистецтво і біжутерія Індії»;

22, 23 березня – дитяча абонементна програма «Канікули в Музеї Ханенків!»;

щосуботи та щонеділі – екскурсія інтер’єрами садиби Ханенків;

щосуботи та щонеділі – вулична екскурсія.

17–21 березня – виставка «Із полум’я зродились» спільно з Національним меморіальним комплексом Героїв Небесної Сотні – Музеєм Революції Гідності та БФ «Коло»;

19 березня – благодійний захід разом із Благодійним фондом «БО «Карітас-Київ» та Благодійним фондом «ЯМаріуполь»;

17–21 березня – оглядові та тематичні екскурсії на запит за тел. (044) 204-85-17.

Театри

18 березня – вистава «Сімейний альбом / Album di Famiglia». Трагікомедія про вареники та 90-ті;

18 березня – вистава «Усі найкращі речі». Моновистава з Олесею Жураківською;

19 березня – вистава «VIÑO». Фізичний театр;

20 березня – вистава «Хлібне перемирʼя». Сміятись/плакати/розуміти;

21 березня – вистава «Погані дороги». Шість історій про життя і війну;

22 березня – вистава «Син». Драма;

22 березня – вистава «Батько». Спроба згадати життя на дві дії;

23 березня – вистава «Море…Ніч…Свічки…». Невигадане життя на Середземному морі;

23 березня – вистава «Ha*l*t». За реальними подіями та трагедією Шекспіра.

22 березня – вистава «Місто за шпалерами», наукова пригода;

23 березня – вистава «Вовк та семеро козенят», казка-цирк.

Дитячий простір «У світі казок»:

19 березня – вистава «Солом’яний Бичок», комедія;

22 березня – вистава «Обережно, Незнайомець!», інтерактивна казка для найменших.

19 березня – «Звуки музики»;

20 березня – «Бал»;

21 березня – «В джазі тільки дівчата»;

22 березня – «Тигролови»;

23 березня – «Кавова кантата»;

23 березня – «Френк Сінатра».

21 березня – гала-концерт «Віват балет»;

22 березня – концерт Національного заслуженого академічного симфонічного оркестру України «Магія бродвейських мюзиклів»;

23 березня – музичні класики для дітей та їхніх батьків «Балетна абетка»;

23 березня – концерт Зіновія Карача та «FIJI Band» «Шлягери».

18, 19 березня – комедія «Ніч кохання»;

20, 21 березня – мексиканська комедія «Два аромати троянди»;

22, 23 березня – водевіль-модерн «Пристрасті дому пана Г.-П.»;

22, 23 березня – комедія «Блаженний острів».

19, 20, 21 березня – премʼєра «Проти темряви»;

22 березня – «Камінний господар»;

23 березня – «Піноккіо, або Історія про те, як стати людиною».

20 березня – «Конотопська відьма», музична комедія;

21 березня – «Тіні забутих предків», містична історія кохання;

22 березня – «Українські вечорниці», старосвітська кУмедія;

23 березня – «Нічний репортер», детектив-кабаре.

19 березня – «Кіт у чоботях»;

19 березня – «Труфальдіно – слуга двох господарів»;

20 березня – «Дюймовочка a’Paris»;

21, 22 березня – «Чарівник країни Оз»;

23 березня – «Троє поросят»;

23 березня – «Попелюшка».

Бібліотеки

17 березня – перегляди фільмів мовою оригіналу;

17 березня – мовний клуб НУМО;

18 березня – Світлана Талан. Творча зустріч: «Україна – моя душа»;

19 березня – літературно-музична зустріч з авторкою-виконавицею Іванною Братусь до дня народження Ліни Костенко;

20 березня – шлях до себе: методики самодопомоги;

20 березня – жіноче коло Тані Срібної;

22 березня – розмовний клуб «English Speaking Club»;

22 березня – лесине коло суботньої поезії;

до 19 березня – виставка-свято «Жіночий погляд на світ»;

до 30 березня – книжкова виставка «Дмитро Гнатюк на сцені Національної Опери» (до 100-річчя від дня народження);

щопонеділка – перегляд фільмів мовою оригіналу;

щочетверга – жіноче творче коло психосоціальної підтримки Тані Срібної;

щосуботи – англійський розмовний клуб English speaking club.

18 березня – зустріч з дитячим психологом «Світ моїх емоцій» у межах проєкту «SMUHA»;

20 березня – фотовиставка «Спільна британсько-українська антарктична історія» (спільний проєкт із бібліотекою Лондона Greenwich Libraries, Eltham Library);

21 березня – виставка-флешмоб «Поезія – краса літератури» до Всесвітнього дня поезії.

18 березня – комп’ютерні курси для людей старшого віку;

19 березня – відкриття виставки живопису Миколи Кутняхова;

20 березня – творча зустріч із письменницею Євгенією Кузнєцовою;

21 березня – казкотерапія. Трансформаційна гра. Індивідуальні та групові зустрічі з психологом Ксенією Мінаєвою;

23 березня – творча зустріч із письменницею Людмилою Горовою.

18 березня – клуб Поважних Пані «Живопис може творити дива»;

19 березня – поетично-музичне свято з вихованцями Центру соціальної реабілітації осіб з інтелектуальними та психічними порушеннями «Поезія єднає серця» (до Всесвітнього дня поезії);

20 березня – артгодина дитячого гуртка «Диво в долоньках» «Земля у нас одна» (до Дня Землі).

17 березня – поетична студія до Всесвітнього тижня поезії «Я розкажу тобі віршик»;

18 березня – зустріч із поетесою Тетяною Шаповал, до Всесвітнього тижня поезії «Не поет, у кого думки не літають вільно в світі»;

20 березня – лекція-подорож до Всесвітнього дня водних ресурсів «Озера України: чудеса і таємниці»;

20 березня – читання віршів з учасниками клубу «Говоримо Українською» «Поетичні струни наших сердець»;

20 березня – презентація книги «Фолько передбачення» письменниці Оксани Науменко.

20 березня – турнір із шашок разом із Центром по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання Дніпровського району;

24 березня – зустріч із письменником Василем Красом до Всесвітнього дня поезії.

20 березня – літературно-розмовний клуб «Моя мова». Поетична мозаїка «Рядок до рядка» (до Всесвітнього дня поезії).

19 березня – онлайн-зустріч із письменником-фантастом, поетом, переможцем конкурсу «Молода КороНація» 2021 в номінації «Дорослі для молоді – 16-21 рік. Повість» Дмитром Зіненком;

20 березня – гурток «АртОціум»: майстерка «Оберіг плетений» до Дня весняного сонцевороту (для дорослих);

21 березня – гурток «АртОціум»: майстерка з виготовлення брошки «Чарівний капелюшок» (для дітей).

23 березня – бібліотечний кінозал спільно з компанією Аrthouse Traffic. Перегляд сімейного комедійного фільму «Як стати крутеликом».

18 березня – весняний концерт у джазових тонах вихованців Дитячої музичної школи № 27;

19 березня – презентація творчості письменниці Ольги Киці до Всесвітнього дня поезії «Весна розквітає в душах»;

20 березня – перегляд художнього фільму;

17–23 березня – виставка картин Олени Букатчук «Барви душі»;

17–23 березня – виставка картин Олени Смаль «Велюрові мрії».

20 березня – заняття студії малювання для дорослих «Чарівний пензель»;

20 березня – заняття студії в’язання для дорослих «Чарівний клубок».

23 березня – заняття розмовного клубу української мови в межах проєкту «Єдині» (потрібна реєстрація);

23 березня – засідання літературної вітальні «Вишневі зустрічі».

17–23 березня – фотовиставка Манани Абашидзе «Сакартвелос гаумарджос! Слава Україні!»;

17–23 березня – виставка побутової та декоративної порцеляни XX століття «Світ крихкої краси».

17 березня – літературно-психологічний тренінг з Юлією Белінською.

Міська влада нагадує киянам про необхідність дотримуватися заходів безпеки, бути обачними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги