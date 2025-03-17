Куди сходити у Києві протягом 17-23 березня: перелік культурних подій
У Київському муніципальному академічному театрі опери та балету 21 березня відбудеться гала-концерт «Віват балет»
Протягом тижня з 17 до 23 березня у Києві заплановано багато мистецьких заходів – киян та гостей міста запрошують їх відвідати. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент культури КМДА. Зокрема, у Музеї гетьманства можна відвідати виставку Ольги Шинкаренко «Магія природи – картини-обереги». У Київському муніципальному академічному театрі опери та балету 21 березня відбудеться гала-концерт «Віват балет».
Для наймолодших глядачів Київський академічний театр ляльок запропонує вистави «Кіт у чоботях», «Троє поросят» та «Попелюшка».
До вашої уваги перелік мистецьких подій, які відбудуться у Києві із 17 до 23 березня.
Зміст
Музеї
Музей Майдану:
- до 28 березня – виставка «Із полум’я зродилась» у Державному політехнічному музеї імені Бориса Патона при НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського».
Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва:
- до 1 червня – виставка «Всесвіт Любові» – перша ретроспективна виставка Любові Панченко;
- до 20 серпня – виставка «На сторожі Святої Софії»;
- до 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;
- до 4 травня – виставка творів образотворчого мистецтва «Хто вам сказав, що я слабка»;
- до 6 квітня – виставка Музею авангарду «Український Авангард. Еволюція. Поповнення колекції 3.0»;
- протягом місяця – настільна гра «Українці проти москалів» у просторі виставки «На сторожі Святої Софії»;
- протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;
- протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;
- протягом місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».
Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського:
- до 31 грудня – виставка «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;
- до 30 березня – виставка дитячої творчості «Україна без війни: мрії і надії»;
- 21–23 березня – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;
- 22 березня – «Кавові історії Грушевських» – імпреза в салоні Дому Грушевських.
Музей української діаспори:
- до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;
- до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський»;
- до 31 березня – виставка «Віктор Цимбал. Архів. Колекція»;
- до 13 квітня – виставка творів Олександра Яновича «Нехай буде так. Let it be».
Музей шістдесятництва:
- до 31 березня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);
- до 31 березня – виставка «Українські обличчя зони»;
- 15 березня – 16 квітня – виставка робіт скульпторки-шістдесятниці Аліси Забой;
- 22 березня – авторська екскурсія скульпторки-шістдесятниці Аліси Забой виставкою своїх робіт.
Музей окупації Києва:
- до 31 березня – виставка «Мереживо часу: світська мода на зламі століть»;
- 22 березня – музейне заняття «Селфі без смартфонів»;
- протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад».
Музей Шолом-Алейхема:
- до 15 квітня – виставка «Герої творів Шолом-Алейхема. Штетл. Малює штучний інтелект» (до святкування 17-ї річниці від дня Музею Шолом-Алейхема);
- до 16 квітня – відкриття виставки до 16-річчя Музею Шолом-Алейхема «Від Шолом-Алейхема до нейромережі: таємниці класики в новому вимірі»;
- щосуботи – лекції з циклу «Сторінки єврейської історії та культури».
Музей «Садиба на Кудрявці»:
- до 31 березня – виставка Tempo Primo;
- 22 березня – лекція О. Салан із циклу «Київська цегла».
Літературно-меморіальний музей-квартира П. Г. Тичини:
- до 18 березня – виставка Людмили Мовчан;
- 20 березня – виставка Катерини Євенко;
- 21 березня – концерт Національної філармонії України;
- 21 березня – творча зустріч з лауреатами Літературної премії імені Павла Тичини 2024 року;
- 22 березня – 20 квітня – фондова виставка «А вдалині мов акварелі...»;
- 23 березня – літературна вітальня Олени Смовженко: «Ліна Костенко. Про кохання і ніжність».
Музей-майстерня І. П. Кавалерідзе в м. Києві:
- до 29 березня – персональна виставка живопису Павла Шарка.
Національний музей декоративного мистецтва України:
- до 30 березня – виставка «Марія Примаченко. Невідоме» (твори 1930–1940-х рр. з колекції музею) та робота першої віртуальної галереї творів художниці;
- до 2 червня – виставка творів І.Т. Гончара «Подільський пересмішник». Із колекції НМДМУ;
- 23 березня – кураторська екскурсія виставкою «Подільський пересмішник».
Музей гетьманства:
- до 31 березня – виставка з фондів музею «Тарас Шевченко в Музеї гетьманства»;
- до 25 березня – колективна виставка живопису «Простори України» в межах артпроєкту «Душа України»;
- до 20 березня – виставка Ольги Шинкаренко «Магія природи – картини-обереги»;
- 22 березня – тематична екскурсія М. Г. Павлишин «Образ гетьмана Івана Мазепи у Музеї гетьманства».
Музей театрального, музичного та кіномистецтва України:
- 20 березня – поетична вистава до дня народження Ліни Костенко у виконанні студентів Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв;
- до 14 квітня – виставка «Сергій Параджанов. Автентика свободи»;
- постійно – виставка українських народних музичних інструментів «Живії струни України»;
- постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.
Будинок-музей М. Заньковецької:
- 14–18 березня – виставка малюнків Дар’ї Голодняк у межах мистецького проєкту «Натхненні Театром», спільно з Київською дитячою художньою школою № 9;
- 15–27 березня – персональна художня виставка «Анімагія: продовження» членкині Міжнародного артоб’єднання «Повертайся живим!» Марини Бойко;
- 20 березня – презентація виставки «Кримські етюди» Сергія Свідерського;
- 21 березня – 2 квітня – персональна художня виставка «Кримські етюди» відомого українського живописця Сергія Свідерського.
НЦНК «Музей Івана Гончара»:
- до 21 травня – віртуальна 3D-виставка онлайн «Іван Гончар. Збирач»;
- 22 березня – майстер-клас із вишивки Східного Поділля;
- 23 березня – пісні весни – концерт фольклорного гурту «Володар»;
- до 30 березня – виставка «Вишивка Східного Поділля», дарунок родини Причепіїв;
- упродовж місяця – майстер-клас із фольклору;
- упродовж місяця – майстер-клас з інструментальної музики;
- упродовж місяця – майстер-клас із традиційних танців;
- вівторок, четвер, субота – майстерня писанкарства.
Музей книги і друкарства України:
- 19 березня – презентація виставки «Митець національного сумління й бунту» та круглий стіл до 95-річчя від дня народження Ліни Костенко;
- 20 березня – презентація виставки «Всесвіття. Сергій Гречанок». Живопис, графіка, колаж;
- протягом тижня – виставка-відзначення до Дня Гідності та Свободи;
- протягом тижня – виставка-відзначення видань про голодомори в Україні 1921–1923 рр., 1932–1933 рр., 1947 р. Тематичні екскурсії за матеріалами виставок, демонстрування відеосюжетів;
- упродовж місяця – програма «Дух Шевченка нас гартує», присвячена 210-м роковинам від дня народження Тараса Шевченка та всім, хто захищає Україну від російської агресії.
Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця»:
- до 20 березня – фотовиставка «Образ жінки. Нова доба» (Спільно з Київською організацією Національна спілка фотохудожників України);
- до 30 березня – до Дня українського добровольця виставка «Добровольці. За покликом серця» (з фондів музею);
- щопонеділка та щочетверга – арттерапевтичні заняття для військових, які перебувають на лікуванні в ЦВКГ (спільно з Національною спілкою художників України, БФ «Український тризуб», кафедрою психіатрії ЦВКГ).
Театральні вистави за участі акторів театру «Маскам Рад» у межах Договору про співпрацю з ГО «Креативна Україна»:
- 22 березня – «Така різна любов»;
- 23 березня – «Квіти на Оскар».
Музей видатних діячів української культури:
- 23 березня – 8 квітня – до Дня театру в межах проєкту «Я обираю березіль» відкриття виставки «Тарас Денисенко. Портрет митця» (з архіву родини);
- 19 березня – «Лисенкова Шевченкіана» тематична екскурсія;
- 20 березня – концерт О. Чубаревої (сопрано) й ансамблю «Рідні наспіви». Національна філармонія України;
- 22 березня – концерт квартету баяністів ім. Різоля. Національна філармонія України;
- 23 березня – концерт Є. Ліпітюк (сопрано). Національна філармонія України;
- щосуботи – «Лисенки (неофіційні)». Лекторій з чаюванням;
- щосуботи та щонеділі – екскурсія виставкою «Олена Пчілка. Грані українського ренесансу»;
- щосереди та щосуботи – квест для школярів «Таємниці музичних інструментів».
- 21 березня – у межах програми Безбар’єрність: майстер-клас Р. Калашнікової з петриківського розпису «Крокуси» для людей з інвалідністю ( Київський міський комунальний центр «Тріумф»).
Київський літературно-меморіальний музей Максима Рильського:
- 18 березня – до 130-річчя М. Рильського: показ документальних фільмів «Світ М. Рильського» (режисер Ю. Шаповал) та «Канон» (режисер Т. Зарівна);
- 19 березня – до 130-річчя М. Рильського: Урочистості біля пам’ятника в Національному парку ім. М. Рильського;
- 19 березня – до 130-річчя М. Рильського: Концерт вокальної музики на слова М. Рильського. Р. Смоляр, О. Бортник, солісти Національної філармонії;
- 21 березня – до 130-річчя М. Рильського: презентація документального фільму «Зустріч з М. Рильським». Обласна бібліотека ім. М. Рильського (Ірпінь).
Національний музей «Київська картинна галерея»:
- 19 березня – відкриття виставки «Весна священна» Тетяни Русецької;
- до 19 березня – виставка «Післяобрази» Михайла Деяка;
- до 24 березня – виставка «Олексій Шовкуненко. Херсон-Київ»;
- до 30 березня – виставка «Всесвіт Володимира Микити».
Комунальний заклад виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) «Аптека-музей»
- до 31 березня – оглядові екскурсії музеєм.
Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків:
- 20, 21 березня – святкування Наврузу – свята Нового року і Весни в іранських і тюркських народів;
- 22 березня – лекція «Поза красою: Ювелірне мистецтво і біжутерія Індії»;
- 22, 23 березня – дитяча абонементна програма «Канікули в Музеї Ханенків!»;
- щосуботи та щонеділі – екскурсія інтер’єрами садиби Ханенків;
- щосуботи та щонеділі – вулична екскурсія.
Державний політехнічний музей імені Бориса Патона при НТУУ КПІ:
- 17–21 березня – виставка «Із полум’я зродились» спільно з Національним меморіальним комплексом Героїв Небесної Сотні – Музеєм Революції Гідності та БФ «Коло»;
- 19 березня – благодійний захід разом із Благодійним фондом «БО «Карітас-Київ» та Благодійним фондом «ЯМаріуполь»;
- 17–21 березня – оглядові та тематичні екскурсії на запит за тел. (044) 204-85-17.
Театри
Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра:
- 18 березня – вистава «Сімейний альбом / Album di Famiglia». Трагікомедія про вареники та 90-ті;
- 18 березня – вистава «Усі найкращі речі». Моновистава з Олесею Жураківською;
- 19 березня – вистава «VIÑO». Фізичний театр;
- 20 березня – вистава «Хлібне перемирʼя». Сміятись/плакати/розуміти;
- 21 березня – вистава «Погані дороги». Шість історій про життя і війну;
- 22 березня – вистава «Син». Драма;
- 22 березня – вистава «Батько». Спроба згадати життя на дві дії;
- 23 березня – вистава «Море…Ніч…Свічки…». Невигадане життя на Середземному морі;
- 23 березня – вистава «Ha*l*t». За реальними подіями та трагедією Шекспіра.
Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра:
- 22 березня – вистава «Місто за шпалерами», наукова пригода;
- 23 березня – вистава «Вовк та семеро козенят», казка-цирк.
Дитячий простір «У світі казок»:
- 19 березня – вистава «Солом’яний Бичок», комедія;
- 22 березня – вистава «Обережно, Незнайомець!», інтерактивна казка для найменших.
Київський національний академічний театр оперети:
- 19 березня – «Звуки музики»;
- 20 березня – «Бал»;
- 21 березня – «В джазі тільки дівчата»;
- 22 березня – «Тигролови»;
- 23 березня – «Кавова кантата»;
- 23 березня – «Френк Сінатра».
Київський муніципальний академічний театр опери та балету:
- 21 березня – гала-концерт «Віват балет»;
- 22 березня – концерт Національного заслуженого академічного симфонічного оркестру України «Магія бродвейських мюзиклів»;
- 23 березня – музичні класики для дітей та їхніх батьків «Балетна абетка»;
- 23 березня – концерт Зіновія Карача та «FIJI Band» «Шлягери».
Київський академічний театр «Колесо»:
- 18, 19 березня – комедія «Ніч кохання»;
- 20, 21 березня – мексиканська комедія «Два аромати троянди»;
- 22, 23 березня – водевіль-модерн «Пристрасті дому пана Г.-П.»;
- 22, 23 березня – комедія «Блаженний острів».
Київський академічний театр на Печерську:
- 19, 20, 21 березня – премʼєра «Проти темряви»;
- 22 березня – «Камінний господар»;
- 23 березня – «Піноккіо, або Історія про те, як стати людиною».
Київський академічний театр «Берегиня»:
- 20 березня – «Конотопська відьма», музична комедія;
- 21 березня – «Тіні забутих предків», містична історія кохання;
- 22 березня – «Українські вечорниці», старосвітська кУмедія;
- 23 березня – «Нічний репортер», детектив-кабаре.
Київський академічний театр ляльок:
- 19 березня – «Кіт у чоботях»;
- 19 березня – «Труфальдіно – слуга двох господарів»;
- 20 березня – «Дюймовочка a’Paris»;
- 21, 22 березня – «Чарівник країни Оз»;
- 23 березня – «Троє поросят»;
- 23 березня – «Попелюшка».
Бібліотеки
Публічна бібліотека ім. Лесі Українки:
- 17 березня – перегляди фільмів мовою оригіналу;
- 17 березня – мовний клуб НУМО;
- 18 березня – Світлана Талан. Творча зустріч: «Україна – моя душа»;
- 19 березня – літературно-музична зустріч з авторкою-виконавицею Іванною Братусь до дня народження Ліни Костенко;
- 20 березня – шлях до себе: методики самодопомоги;
- 20 березня – жіноче коло Тані Срібної;
- 22 березня – розмовний клуб «English Speaking Club»;
- 22 березня – лесине коло суботньої поезії;
- до 19 березня – виставка-свято «Жіночий погляд на світ»;
- до 30 березня – книжкова виставка «Дмитро Гнатюк на сцені Національної Опери» (до 100-річчя від дня народження);
- щопонеділка – перегляд фільмів мовою оригіналу;
- щочетверга – жіноче творче коло психосоціальної підтримки Тані Срібної;
- щосуботи – англійський розмовний клуб English speaking club.
Центральна бібліотека ім. Т.Г. Шевченка для дітей м. Києва:
- 18 березня – зустріч з дитячим психологом «Світ моїх емоцій» у межах проєкту «SMUHA»;
- 20 березня – фотовиставка «Спільна британсько-українська антарктична історія» (спільний проєкт із бібліотекою Лондона Greenwich Libraries, Eltham Library);
- 21 березня – виставка-флешмоб «Поезія – краса літератури» до Всесвітнього дня поезії.
Центральна районна бібліотека ім. П. Г. Тичини:
- 18 березня – комп’ютерні курси для людей старшого віку;
- 19 березня – відкриття виставки живопису Миколи Кутняхова;
- 20 березня – творча зустріч із письменницею Євгенією Кузнєцовою;
- 21 березня – казкотерапія. Трансформаційна гра. Індивідуальні та групові зустрічі з психологом Ксенією Мінаєвою;
- 23 березня – творча зустріч із письменницею Людмилою Горовою.
Бібліотека ім. В. Яна:
- 18 березня – клуб Поважних Пані «Живопис може творити дива»;
- 19 березня – поетично-музичне свято з вихованцями Центру соціальної реабілітації осіб з інтелектуальними та психічними порушеннями «Поезія єднає серця» (до Всесвітнього дня поезії);
- 20 березня – артгодина дитячого гуртка «Диво в долоньках» «Земля у нас одна» (до Дня Землі).
Бібліотека ім. П. Усенка для дітей:
- 17 березня – поетична студія до Всесвітнього тижня поезії «Я розкажу тобі віршик»;
- 18 березня – зустріч із поетесою Тетяною Шаповал, до Всесвітнього тижня поезії «Не поет, у кого думки не літають вільно в світі»;
- 20 березня – лекція-подорож до Всесвітнього дня водних ресурсів «Озера України: чудеса і таємниці»;
- 20 березня – читання віршів з учасниками клубу «Говоримо Українською» «Поетичні струни наших сердець»;
- 20 березня – презентація книги «Фолько передбачення» письменниці Оксани Науменко.
Бібліотека ім. М. Куліша:
- 20 березня – турнір із шашок разом із Центром по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання Дніпровського району;
- 24 березня – зустріч із письменником Василем Красом до Всесвітнього дня поезії.
Бібліотека ім. В. Сосюри:
- 20 березня – літературно-розмовний клуб «Моя мова». Поетична мозаїка «Рядок до рядка» (до Всесвітнього дня поезії).
Бібліотека ім. Є. Кравченка:
- 19 березня – онлайн-зустріч із письменником-фантастом, поетом, переможцем конкурсу «Молода КороНація» 2021 в номінації «Дорослі для молоді – 16-21 рік. Повість» Дмитром Зіненком;
- 20 березня – гурток «АртОціум»: майстерка «Оберіг плетений» до Дня весняного сонцевороту (для дорослих);
- 21 березня – гурток «АртОціум»: майстерка з виготовлення брошки «Чарівний капелюшок» (для дітей).
Бібліотека на Русанівці:
- 23 березня – бібліотечний кінозал спільно з компанією Аrthouse Traffic. Перегляд сімейного комедійного фільму «Як стати крутеликом».
Центральна районна бібліотека «Печерська»:
- 18 березня – весняний концерт у джазових тонах вихованців Дитячої музичної школи № 27;
- 19 березня – презентація творчості письменниці Ольги Киці до Всесвітнього дня поезії «Весна розквітає в душах»;
- 20 березня – перегляд художнього фільму;
- 17–23 березня – виставка картин Олени Букатчук «Барви душі»;
- 17–23 березня – виставка картин Олени Смаль «Велюрові мрії».
Бібліотека естетичного виховання:
- 20 березня – заняття студії малювання для дорослих «Чарівний пензель»;
- 20 березня – заняття студії в’язання для дорослих «Чарівний клубок».
Бібліотека ім. О. Вишні:
- 23 березня – заняття розмовного клубу української мови в межах проєкту «Єдині» (потрібна реєстрація);
- 23 березня – засідання літературної вітальні «Вишневі зустрічі».
Бібліотека «Світогляд»:
- 17–23 березня – фотовиставка Манани Абашидзе «Сакартвелос гаумарджос! Слава Україні!»;
- 17–23 березня – виставка побутової та декоративної порцеляни XX століття «Світ крихкої краси».
Бібліотека «Книголюб»:
- 17 березня – літературно-психологічний тренінг з Юлією Белінською.
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