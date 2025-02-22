У Києві значно погіршилась якість повітря

Станом на 09:00 вологість повітря в Києві складає 86%

Рівень забрудненості повітря у столиці може спричинити дискомфорт при диханні

У столиці різко підвищилась вологість повітря та погіршилась його якість. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані сайту SaveEcoBot.

Індекс якості атмосферного повітря станом на 09:00 22 лютого 2025 року, розрахований за формулою NowCast (US EPA), досягнув значення 105.

Цей рівень забрудненості шкідливий. І може спричинити дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями легенів, таких як астма, а також у людей з серцевими захворюваннями, дітей і літніх людей.

Станом на 09:00 вологість повітря складає 86%.

Що робити при забрудненому повітрі?

Мешканцям столиці радять:

закрити вікна;

зробити вологе прибирання;

пити більше води;

увімкнути очищувач повітря;

відмовитись від прогулянок.

Нагадаємо, на Київщині сьогодні мінлива хмарність, без опадів. На дорогах подекуди очікується ожеледиця.

Вітер південно-східний, 3-8 м/с.

Температура по області 2-7° морозу, у Києві 4-6 морозу.