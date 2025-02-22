У Києві значно погіршилась якість повітря
Рівень забрудненості повітря у столиці може спричинити дискомфорт при диханні
У столиці різко підвищилась вологість повітря та погіршилась його якість. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані сайту SaveEcoBot.
Індекс якості атмосферного повітря станом на 09:00 22 лютого 2025 року, розрахований за формулою NowCast (US EPA), досягнув значення 105.
Цей рівень забрудненості шкідливий. І може спричинити дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями легенів, таких як астма, а також у людей з серцевими захворюваннями, дітей і літніх людей.
Станом на 09:00 вологість повітря складає 86%.
Що робити при забрудненому повітрі?
Мешканцям столиці радять:
- закрити вікна;
- зробити вологе прибирання;
- пити більше води;
- увімкнути очищувач повітря;
- відмовитись від прогулянок.
Нагадаємо, на Київщині сьогодні мінлива хмарність, без опадів. На дорогах подекуди очікується ожеледиця.
Вітер південно-східний, 3-8 м/с.
Температура по області 2-7° морозу, у Києві 4-6 морозу.
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