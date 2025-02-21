Вдень сонце, а вночі мороз: погода на 21 лютого

У Києві та області місцями ожеледиця

У п'ятницю, 21 лютого в Україні синоптики прогнозують невеликий сніг у деяких містах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні погоду в Україні визначатиме поле високого атмосферного тиску і холодна повітряна маса з північного сходу. Опадів не очкується. Лише на сході та південному сході розраховуємо на невеликий сніг місцями.

«Ніч холодна за рахунок малої хмарності, а вдень приємно радуватиме сонечко, відчутно пом’якшуючи мороз», – повідомили синоптики.

Вітер північно-східний, в західних областях південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-14° морозу (у східних та більшості західних областей місцями 15-18° морозу), вдень 2-7° морозу; на Закарпатті та в Криму вночі 5-10° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

На Київщині та в столиці буде мінлива хмарність. Без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 9-14° морозу, вдень 2-7° морозу; у Києві вночі 10-12° морозу, вдень 4-6° морозу.

Укргідрометцентр попереджає, що 21-23 лютого, у зв'язку з подальшим посиленням льодових явищ, можливі різкі коливання рівнів води з добовою інтенсивністю, без загрози негативних наслідків.

Внаслідок утримання антициклональної погоди з низькими температурами повітря, на річках та водосховищах країни спостерігаються активні процеси льодоутворення – до встановлення льодоставу.

Льодовий покрив недостатньо міцний. Тому виходити на лід та перебувати на ньому небезпечно.