У «Дії» зʼявилася можливість бронювання працівників, які мають проблеми з військовим обліком

На порталі «Дія» можна подати заяву про тимчасове бронювання працівника

Послуга доступна для підприємства з Єдиного переліку підприємств ОПК або зі статусом критично важливих

На порталі «Дія» запрацювала нова послуга, яка дозволяє підприємствам оборонно-промислового комплексу та критично важливим для потреб ЗСУ компаніям бронювати працівників навіть за наявності порушень у військовому обліку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінекономіки.

Передбачене тимчасове бронювання фахівців до 45 календарних днів. За цей час працівник може врегулювати свої облікові дані, а підприємство – продовжувати виконувати оборонні завдання.

Скористатися послугою можуть підприємства з Єдиного переліку підприємств оборонно-промислового комплексу або зі статусом критично важливих для забезпечення потреб ЗСУ.

Подати заявку можна онлайн на порталі «Дія» за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Після обрати послугу «Бронювання працівників» та під час подання заяви вибрати категорію «Працівники із порушенням військового обліку». Статус її розгляду відображатиметься в особистому кабінеті заявника.

Нагадаємо, 4 грудня 2025 року набрав чинності закон № 4630-IX щодо бронювання військовозобов’язаних працівників підприємств, установ та організацій, критично важливих для потреб ЗСУ та інших військових формувань. Однак запрацював він лише зараз.

У разі укладання трудового договору з людьми, які порушили правила військового обліку, бронювання надаватиметься на строк не більше 45 днів (строк випробувального терміну). Після усунення такими особами порушень правил військового обліку протягом 45 днів бронювання надаватиметься на загальних підставах, а у разі неусунення порушень така особа може бути звільнена.

До слова, у межах спеціального режиму для прифронтових громад уряд запровадив 100% бронювання працівників.