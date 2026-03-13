Головна Країна Події в Україні
Харківщина: окупанти вдарили по рейсовому автобусу, є жертви

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Харківщина: окупанти вдарили по рейсовому автобусу, є жертви
У рейсовому автобусі Бурлук – Харків перебували 15 пасажирів
фото: Нацполіція

Через російський обстріл загинув водій транспортного засобу, постраждали троє пасажирів

На Харківщині внаслідок російської атаки пошкоджено рейсовий автобус. Через ворожий удар загинув водій, постраждали троє пасажирів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію.

Влучання сталося поблизу села Нова Олександрівка Великобурлуцької громади. Зазначається, що у рейсовому автобусі Бурлук – Харків перебували 15 пасажирів. Загинув 53-річний водій транспортного засобу.

Харківщина: окупанти вдарили по рейсовому автобусу, є жертви фото 1
Через ворожий удар загинув водій, постраждали троє пасажирів
Через ворожий удар загинув водій, постраждали троє пасажирів
фото: Нацполіція

Крім того, у результаті ворожої атаки також пошкоджено приватні будинки. Постраждав місцевий мешканець 1953 року народження.

На місце події працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналісти. Поліцейські документують воєнний злочин армії РФ.

Харківщина: окупанти вдарили по рейсовому автобусу, є жертви фото 2
Харківщина: окупанти вдарили по рейсовому автобусу, є жертви фото 3
Наслідки ворожої атаки
Наслідки ворожої атаки
фото: Нацполіція

Нагадаємо, у ніч на 13 березня російські війська атакували ударним безпілотником типу «Герань» центральну частину міста Новгород-Сіверський на Чернігівщині. Ціллю стала історична будівля, де була розташована міська бібліотека. Унаслідок атаки на другому поверсі двоповерхової будівлі сталася пожежа.

До слова, увечері 12 березня російська армія обстріляла ударними безпілотниками портову інфраструктуру в Одеській області.

Теги: обстріл Харківщина автобус

