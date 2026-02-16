Кількість резидентів «Дія.City» подвоїлася: яка галузь домінує

Резиденти «Дія.City» активно масштабуються та залучають нових фахівців

Станом на початок лютого в «Дія.City» налічується 3 707 компаній-резидентів. Минулого року правовий простір продемонстрував стрімкий розвиток – кількість резидентів зросла удвічі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження «Опендатабот».

За роки функціонування «Дія.City» портрет резидента істотно змінився. Якщо у 2022 році до простору переважно приєднувалися сформовані бізнеси (лише третина з них працювала менше року на момент вступу), то нині ситуація інша: 87% нових резидентів – це новостворені компанії.

Резиденти «Дія.City» активно масштабуються та залучають нових фахівців. Зокрема, компанії, які приєдналися у 2022 році, подвоїли кількість працівників. Загалом близько 80% резидентів розширили свої команди за час роботи простору.

Варто зазначити, що компанії можуть вибувати із переліку.

Попри різноманіття напрямів, ядром «Дія.City» залишається ІТ. Так, 2 844 компанії працюють саме в цій сфері – це 77% усіх резидентів. Далі йдуть інформаційні послуги (6%) та виробництво іншого транспорту (6%). У 2023 році частка айті тимчасово скоротилась з 80% до 63%, водночас зросла присутність компаній із виробництва інших транспортних засобів – до 13%. Втім вже у 2025–2026 роках ІТ знову займає 80% серед нових учасників, натомість частка транспортної сфери зменшилась до 5%.

Понад половина резидентів зареєстровані у Києві: 2 012. Львівщина посідає друге місце з 502 резидентами (14%), далі йдуть Дніпропетровщина (6%), Київщина (5%) та Харківщина (4%).

«Дія.City» – це спеціальний правовий та податковий режим в Україні, створений для розвитку ІТ-індустрії. Він пропонує компаніям сприятливі умови оподаткування, гнучкі трудові відносини та захист інтелектуальної власності.

Нагадаємо, за весь час існування «Дія.City» проєкт покинули 200 компаній. Більшість – через недотримання вимог статусу резидента проєкту.