Ворог стягує сили на фронті: де планується наступ

Окупанти хочуть скористатися вразливими ділянками української оборони

Останніми тижнями російські війська активізували наступальні дії на окремих ділянках фронту. Особливо помітне зростання атак на Запорізькому напрямку, де інтенсивність штурмів подекуди перевищила показники однієї з найнапруженіших ділянок фронту – району Покровська. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на публікацію DeepState.

Аналітики відзначають, що упродовж перших десяти днів березня російські сили провели близько 1400 атак на різних ділянках лінії фронту.

«Ворог провів близько 1400 штурмів на різних ділянках фронту, що є найнижчим показником за останній час, але не критично відрізняється від попередніх місяців», – пишуть оглядачі.

Особливо помітне зростання атак на Запорізькому напрямку фото: карта DeepState

Для порівняння, з вересня до лютого російські підрозділи в середньому здійснювали приблизно 1800 штурмів щомісяця, що свідчить про збереження високої інтенсивності бойових дій.

Найбільш запеклі бої, як і раніше, фіксуються в районі Покровськ.

«Як Покровськ, так і Мирноград, по суті, окуповані, тому противник зосереджений на Родинському та Гришиному, куди постійно відправляє свою піхоту на штурми», – зазначили аналітики.

Ще один напрямок, який є активним з боку ворога – Костянтинівський. Там росіяни постійно прощупують оборону навколо міста.

«Шукають слабкі місця, намагаються закріпитись та накопичитися і пробивають собі можливість добратися до самої Костянтинівки, щоб формувати для себе там місце зосередження для боїв за місто», – пишуть аналітики.

Крім того, збільшення кількості штурмів спостерігається й у районі Слов'янська. Експерти пов'язують це з просуванням російських сил поблизу Сіверськ та посиленням там піхотних підрозділів.

Також оглядачі припускають, що ворог наразі активно готується до зміни погодних умов та появи «зеленки», тому здійснює перегрупування, поповнює резерви і формує нові сили.

«Главком» писав, що за минулу добу відбулося 154 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 27 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Мирноград, Родинське, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопідгороднє та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Новоолександрівка, Білицьке, Гришине й Новопавлівка.