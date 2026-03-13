Кабмін заявив про реорганізацію газети «Урядовий кур’єр»

План реорганізації редакції має затвердити Кабінет Міністрів

Кабінет Міністрів України вирішив реорганізувати державне підприємство редакція газети «Урядовий кур’єр». Планує зробити це шляхом перетворення його в товариство з обмеженою відповідальністю «Редакція газети «Урядовий кур’єр». Відповідне розпорядження міститься на сайті Кабміну, інформує «Главком».

У розпорядженні йдеться, що 100%-ва частка у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Редакція газети «Урядовий кур’єр» буде належати державі.

Повідомляється, що зараз буде призначена комісія з перетворення державного підприємства на товариство з обмеженою відповідальністю. Також буде розроблений проект плану перетворення підприємства, який має затвердити Кабінет Міністрів України.

«Розробити проект плану перетворення підприємства та подати його для затвердження в установленому порядку Кабінету Міністрів України», – йдеться в розпорядженні Кабміну.

Також повідомляється, що кредитори можуть протягом двох місяців заявити про свої претензії.

«Установити строк заявлення кредиторами своїх вимог до підприємства два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо реорганізації шляхом перетворення підприємства з їх надсиланням у письмовій формі на поштову адресу підприємства», – зазначається в урядовому розпорядженні.

«Главком» писав, що уряд реорганізував та закрив низку міністерств. Кабмін перейменував Міністерство соціальної політики на Міністерство соціальної політики, сімʼї та єдності України.

Також уряд постановив перейменувати Міністерство культури та стратегічних комунікацій України на Міністерство культури.