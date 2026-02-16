Головна Гроші Бізнес
Смілянський пояснив, чому «Укрпошта» має 100% бронювання співробітників

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Смілянський пояснив, чому «Укрпошта» має 100% бронювання співробітників
Компанію визнано військовою інфраструктурою
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Гендиректор компанії розповів, що «Укрпошта» має контракт з Міністерством оборони

«Укрпошта» офіційно визнана об’єктом військової інфраструктури, що дає компанії право на бронювання 100% військовозобов’язаних працівників. Про це в інтерв’ю «РБК-Україна» розповів генеральний директор компанії Ігор Смілянський, повідомляє «Главком».

«Нам дали бронювання не за те, що ми «Укрпошта», а за те що ми – військова інфраструктура. У нас є контракт з Міноборони на розповсюдження повісток», – каже він.

Водночас Смілянський заявив, що контракт з оборонним відомством завдало компанії значних матеріальних втрат. «Ми за це бронювання постраждали, адже ніхто не каже, скільки нам палять відділень і скільки ми їх ремонтуємо. Це вже на мільйони гривень. Майже кожен тиждень нам палять відділення за те, що ми повістки роздаємо», – пояснив він.

За даними Смілянського, загалом за період повномасштабної війни «Укрпошта» зазнала збитків на суму близько $60–70 млн. Компанія втратила понад тисячу відділень та 418 автомобілів.

Окрім того, у війні проти Росії загинули 20 військовослужбовців, які в цивільному житті працювали в «Укрпошті». Ще п’ятеро співробітників загинули безпосередньо на робочих місцях. «Є працівники, як от наш оператор у Львові – готувалась до весілля, прилетіла ракета і вбила її вдома. Це люди, які загинули вдома, не на робочому місці», – додав гендиректор компанії.

До слова, президент України Володимир Зеленський оголосив про рішення щодо повного бронювання працівників, які залучені до відновлення критичної інфраструктури. На тлі критичної ситуації в Києві, де 60% міста залишається без світла, держава гарантує збереження кадрів для проведення ремонтних робіт. Контроль за виконанням цього рішення покладено на Міністерство економіки та Міністерство оборони.

Теги: Укрпошта бронювання від мобілізації

Смілянський пояснив, чому «Укрпошта» має 100% бронювання співробітників
Смілянський пояснив, чому «Укрпошта» має 100% бронювання співробітників
