Мобілізовані ІТ-фахівці зможуть отримати офіцерське звання та працювати за спеціальністю

Мобілізовані військовослужбовці, які мають відповідні компетенції у сфері інформаційних технологій, отримують можливість отримати звання молодшого лейтенанта. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

Військовослужбовці, які проходять службу за мобілізацією або призовом, після відбору на посади фахівців із цифрової трансформації зможуть отримати первинне офіцерське звання молодший лейтенант.

Зазначається, що відповідне рішення ухвалює міністр оборони. Після погодження кандидатури заступником міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації видається відповідний наказ відомства.

Призначення, переведення або переміщення по службі для фахівців із цифрової трансформації відбуватиметься з урахуванням спеціальних процедур, визначених Міністерством оборони.

Кандидатів на посади IT-фахівців відбиратимуть у два етапи. На першому етапі командири військових частин проводять первинний відбір серед мобілізованих бійців, оцінюючи їхні професійні навички.

На другому етапі документи кандидатів проходять перевірку в Міністерстві оборони, де представники Директорату цифрової трансформації проводять співбесіди та аналізують відповідність претендентів встановленим вимогам. Після успішного відбору військовослужбовцю присвоюється звання молодшого лейтенанта та він призначається на IT-посаду.

Нові норми дозволяють системно залучати до розвитку Сил оборони людей із досвідом в ІТ, інженерії та технологіях. Це допоможе впроваджувати цифрові рішення у війську та посилювати технологічну перевагу України на полі бою.

Наразі Міноборони запустило розгортання ІТ-вертикалі – мережі фахівців із цифрової трансформації на всіх рівнях Сил оборони: від батальйону до Генерального штабу ЗСУ та Міністерства оборони. Триває підбір кадрів і призначення фахівців, а незабаром стануть доступні публічні вакансії для військових. Фахівці будуть впроваджувати цифрові системи у підрозділах, збирати зворотний зв’язок від військових та формувати запит на нові технологічні рішення.

До слова, Україна отримала $5,97 млрд доходу від експорту ІТ-послуг за неповний 2025 рік, що на 2,4% перевищує показник аналогічного періоду 2024 року. Водночас говорити про повноцінне відновлення чи розквіт галузі поки зарано: цей результат на 3% нижчий за рівень 2021 року та майже на 10% поступається піковим показникам 2022 року.