Нардеп-«слуга» придумав, як покращити мобілізацію

Нардеп Гривко пропонує заборонити представникам ТЦК застосовувати до військовозобов’язаних фізичну силу та спецзасоби

Народний депутат від «Слуги народу» Сергій Гривко зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону про внесення зміни до законодавства «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Він передбачає врегулювання порядку перевірки військово-облікових документів громадян, а також вручення повісток. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт парламенту.

Як зазначено в пояснювальній записці, з початку повномасштабної збройної агресії РФ проти України питання належної організації мобілізаційних процесів набуло критично важливого значення для забезпечення обороноздатності держави. Водночас трапляються випадки порушень законодавства під час проведення мобілізації.

«Наявність колізій, прогалин та суперечностей у правовому регулюванні відповідних процесів призводить до неоднакового застосування норм законодавства, виникнення конфліктних ситуацій між громадянами та посадовими особами ТЦК та СП, порушення прав громадян, формування значної кількості судових спорів та зниження ефективності мобілізаційних заходів», – вказано в документі.

Депутат пропонує, аби виклик громадян до територіального центру комплектування та соціальної підтримки здійснювався шляхом безпосереднього вручення повісток або направлення їх засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення.

Крім того, під час перевірки військово-облікових документів та вручення повісток представники ТЦК, а також поліцейські не мали права необґрунтовано застосовувати до військовозобов’язаних фізичну силу та спеціальні засоби. Водночас поліцейські зобов’язані запобігати правопорушенням та реагувати на будь-які протиправні дії незалежно від того, хто їх вчиняє.

«Главком» писав, що Україні суди масово виписують штрафи співробітникам територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) за недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду. Йдеться про грошові стягнення від 17 тис. грн до 34 тис. грн за порушення вимоги знімати свою роботу на камеру.

Як відомо, з 17 липня 2024 року українське законодавство зобов’язало військових ТЦК проводити заходи з оповіщення громадян призовного віку за допомогою фото і відеофіксації. Тодішній міністр оборони Рустем Умєров затвердив спеціальну інструкцію, як повинні діяти військові ТЦК, фільмуючи на бодікамери чи відеореєстратори заходи оповіщення громадян. Через рік, у серпні 2025-го наступник Умєрова, міністр оборони Денис Шмигаль видав невідкладне доручення, згідно з яким: з 1 вересня 2025 року ТЦК повинні проводити свої рейди «виключно з використанням засобів відеофіксації (нагрудних камер) та дотримання вимог законодавства про їх застосування».

До слова, депутати готують чергове посилення законодавства про мобілізацію та проходження військової служби. Станом на березень 2026 року пріоритетом є боротьба з ухиленням від призову та випадками самовільного залишення частин.