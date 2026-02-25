Головна Техно Телеком
Банки, які працюють у блекаут: в Дії змінено систему пошуку

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Банки, які працюють у блекаут: в Дії змінено систему пошуку
фото: НБУ

У «Дії» з’явився окремий фільтр Power Banking

Відсьогодні, 25 лютого 2026 року, пошук банківських відділень, здатних працювати без електроенергії, став значно зручнішим. У державному застосунку «Дія» оновили мапу пунктів незламності, додавши спеціальний фільтр для мережі Power Banking. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацбанк України.

Power Banking – це спільна ініціатива НБУ та комерційних банків України. Це об’єднана мережа відділень, які обладнані, альтернативними джерелами енергії, резервними каналами зв’язку, посиленою інкасацією готівки та додатковим персоналом для швидкого обслуговування.

Тепер користувачам не потрібно шукати банки серед інших об'єктів. Щоб знайти працююче відділення, виконайте кілька кроків:

  • Відкрийте застосунок «Дія» та перейдіть у меню «Сервіси».
  • Виберіть розділ «Незламність».
  • У верхньому меню натисніть на вкладку «Power Banking». Після цього на мапі залишаться лише ті банківські установи, які входять до мережі та гарантовано працюватимуть автономно.

НБУ нагадує, що під час повного блекауту мобільний інтернет може бути нестабільним. Тому в застосунку передбачена можливість завантажити мапу на телефон. Це дозволить користуватися навігацією та знаходити відділення навіть за повної відсутності мережі. Станом на лютий 2026 року мережа Power Banking налічує 2 408 працюючих відділень по всій території України.

Нагадаємо, міністерство цифрової трансформації докорінно оновило сервіс перевірки електронних підписів (КЕП) на id.gov.ua. Тепер він відповідає актуальним стандартам ЄС і видає результат валідації в електронній формі, який має повну юридичну силу. 

