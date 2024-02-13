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У Дніпрі через обстріл влада закриє школи та евакуює лікарню

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Дніпрі через обстріл влада закриє школи та евакуює лікарню
Причиною закриття шкіл стало те, що в місті одна з ТЕС припинила виробляти електроенергію
фото з відкритих джерел

За словами мера Дніпра, найближчим часом очікується похолодання, яке завадить втримати енергосистему

У Дніпрі після атаки російських дронів-камікадзе в ніч проти вівторка, 13 лютого, міська влада вирішила закрити школи та евакуювати лікарню. Про це повідомив мер Дніпра Бориса Філатова.

«Через нічний обстріл ми евакуюємо одну з лікарень, зливаємо систему опалення та вивозимо чималу кількість паліативних хворих. Також зачиняємо школи», – розповів він.

Філатов зазначив, що проблема в тому, що за прогнозами найближчим часом очікується похолодання, а втримати систему не вийде.

Нагадаємо, у ніч проти 13 лютого внаслідок російського обстрілу одна з ТЕС в Україні припинила виробляти електроенергію.

Увечері 12 лютого у Дніпрі пролунала серія гучних вибухів. У місті та області оголосили повітряну тривогу.

До слова, у ніч проти 13 лютого внаслідок російського обстрілу одна з ТЕС в Україні припинила виробляти електроенергію.

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Теги: Дніпро Борис Філатов ТЕС обстріл школа

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