У Дніпрі через обстріл влада закриє школи та евакуює лікарню
За словами мера Дніпра, найближчим часом очікується похолодання, яке завадить втримати енергосистему
У Дніпрі після атаки російських дронів-камікадзе в ніч проти вівторка, 13 лютого, міська влада вирішила закрити школи та евакуювати лікарню. Про це повідомив мер Дніпра Бориса Філатова.
«Через нічний обстріл ми евакуюємо одну з лікарень, зливаємо систему опалення та вивозимо чималу кількість паліативних хворих. Також зачиняємо школи», – розповів він.
Філатов зазначив, що проблема в тому, що за прогнозами найближчим часом очікується похолодання, а втримати систему не вийде.
Нагадаємо, у ніч проти 13 лютого внаслідок російського обстрілу одна з ТЕС в Україні припинила виробляти електроенергію.
Увечері 12 лютого у Дніпрі пролунала серія гучних вибухів. У місті та області оголосили повітряну тривогу.
До слова, у ніч проти 13 лютого внаслідок російського обстрілу одна з ТЕС в Україні припинила виробляти електроенергію.
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