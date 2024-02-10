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Поліція показала перші хвилини після смертоносної атаки дронів на Харків

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Поліція показала перші хвилини після смертоносної атаки дронів на Харків
В одному з приватних житлових будинків Харкова внаслідок ворожої атаки загинула вся родина
фото: Сергій Болвінов/Facebook

Внаслідок російської атаки 14 житлових будинків вигоріло вщент

У ніч на 10 лютого російські загарбники влучили «Шахедами» по нафтобазі в Харкові. Витік пального спричинив масштабну пожежу у приватному секторі, у результаті якої загинули семеро людей, серед яких троє дітей. Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький опублікував відео, зняте на місці події в перші хвилини після прильоту.

Від російської атаки 14 житлових будинків вигоріло вщент. За даними голови Харківської ОВА, Олега Синєгубова, в одному з приватних житлових будинків внаслідок пожежі загинула вся родина з п'ятьох людей: чоловік із дружиною та троє їхніх дітей (семирічний, чотирирічний та семимісячний хлопчики).

В іншому будинку загинули 66-річний чоловік та його 65-річна дружина. Крім того, отримали поранення дві жінки 61 та 39 років, а також 45-річний чоловік.

Нагадаємо, що в ніч на 10 лютого ворожі «Шахеди» вдарили по автозаправній станції у Харкові. Унаслідок атаки стався вилив дизельного пального та бензину по вулиці з приватними будинками, що спричинило сильну пожежу. Станом на 6.00 повністю вигоріло 14 домоволодінь.

Крім того, увечері 9 лютого окупанти завдали ударів «Шахедами» по Великому Бурлуку. Там були пошкоджені лікарня та ресторан у центрі, повідомив начальник РВА Терещенко.

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Теги: Харків безпілотник обстріл

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