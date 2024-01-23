Ракетний удар по Київщині. Поліція показала наслідки атаки РФ (фото)
Поліцейські проводять огляд місць уражень та фіксують наслідки ворожої атаки
Внаслідок ракетної атаки окупантів по Київщині пошкоджено багатоповерхівки, господарчі споруди та 12 автомобілів. Про це повідомляє Поліція Київської області.
За попередніми даними, станом на 10:00, четверо осіб постраждали. Однак вони відмовилися від госпіталізації.
На місці події продовжують працювати правоохоронці, вибухотехніки Київщини та рятувальники. Зокрема, поліцейські проводять огляд місця події та фіксують наслідки ворожої атаки.
Нагадаємо, вранці 23 січня Росія здійснила чергову атаку на столицю України. Наразі постраждали кілька районів Києва. За словами очільника столиці Віталія Кличка, внаслідок російської ракетної атаки є 18 постраждалих. З них 13 – госпіталізовані, в тому числі троє дітей.
Одному 13-річному хлопцю та чотирьом дорослим постраждалим медики надали допомогу на місці. Одну жінку доправили в реанімацію і продовжують надавати інтенсивну допомогу.
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