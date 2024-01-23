Головна Київ Новини
search button user button menu button

Ракетний удар по Київщині. Поліція показала наслідки атаки РФ (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ракетний удар по Київщині. Поліція показала наслідки атаки РФ (фото)
Росіяни пошкодили 12 автомобілів на Київщині
фото: Facebook/Поліція Київської області

Поліцейські проводять огляд місць уражень та фіксують наслідки ворожої атаки

Внаслідок ракетної атаки окупантів по Київщині пошкоджено багатоповерхівки, господарчі споруди та 12 автомобілів. Про це повідомляє Поліція Київської області.

За попередніми даними, станом на 10:00, четверо осіб постраждали. Однак вони відмовилися від госпіталізації.

Пошкоджені будинки Київщині внаслідок російської атаки
Пошкоджені будинки Київщині внаслідок російської атаки
фото: Facebook/Поліція Київської області
Наслідки російської атаки по Київщині
Наслідки російської атаки по Київщині
фото: Facebook/Поліція Київської області
Поліцейські проводять огляд місця події та фіксують наслідки ворожої атаки
Поліцейські проводять огляд місця події та фіксують наслідки ворожої атаки
фото: Facebook/Поліція Київської області

На місці події продовжують працювати правоохоронці, вибухотехніки Київщини та рятувальники. Зокрема, поліцейські проводять огляд місця події та фіксують наслідки ворожої атаки.

Нагадаємо, вранці 23 січня Росія здійснила чергову атаку на столицю України. Наразі постраждали кілька районів Києва. За словами очільника столиці Віталія Кличка, внаслідок російської ракетної атаки є 18 постраждалих. З них 13 – госпіталізовані, в тому числі троє дітей.

Одному 13-річному хлопцю та чотирьом дорослим постраждалим медики надали допомогу на місці. Одну жінку доправили в реанімацію і продовжують надавати інтенсивну допомогу.

Читайте також: Ситуація в регіонах: пошкоджені будинки на Київщині та майже 150 ударів по Запоріжжю
Теги: поліція Київщина обстріл війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Британський посол не повідомив, скільки дронів планує виробити Велика Британія разом з Україною
Британія виділила 200 млн фунтів для виробництва дронів в Україні
Вчора, 19:11
Рятувальники розбирають завали будинків у Харкові
Прильоти ракет у Харкові: мер повідомив нові подробиці (фото)
17 сiчня, 08:05
За добу відбулося понад 90 боїв на всій лінії фронту
Окупанти нарощують кількість атак: Генштаб повідомив про результати боїв
15 сiчня, 07:14
Швеція може розпочати воювати із Росією
Шведський парламентар вірить, що «добрі сили» допоможуть перемогти Росію
12 сiчня, 08:22
Російські окупанти вдарили по Київському району Харкова, попередньо ракетами С-300
Удар по Харкову: рятувальники повідомили нові деталі
11 сiчня, 08:39
Учора Збройні сили декілька разів атакували окупантів у тимчасово окупованому Криму
ЗСУ вдарили по складах з боєприпасами окупантів у Криму
5 сiчня, 18:10
ППО збила дві російські ракети над Дніпропетровщиною
Над Дніпропетровщиною ППО збила дві російські ракети
3 сiчня, 19:50
У новорічному випуску «кварталівці» показали пародію, у якій російськомовна дівчина намагається говорити українською
Кому вигідно висміювати українців
3 сiчня, 15:50
Україна у ніч проти 26 грудня знищила у Феодосії десантний корабель РФ
Знищення корабля РФ у Феодосії: розвідка Британії пояснила потужний вибух
28 грудня, 2023, 14:38

Новини

Сапери ДСНС ліквідовують бойову частину ракети в Києві (фото)
Сапери ДСНС ліквідовують бойову частину ракети в Києві (фото)
Ракетний удар по Києву. Жахливі фото наслідків
Ракетний удар по Києву. Жахливі фото наслідків
У Києві внаслідок ракетного удару понад 20 постраждалих (оновлено)
У Києві внаслідок ракетного удару понад 20 постраждалих (оновлено)
Ракетний удар по Київщині. Поліція показала наслідки атаки РФ (фото)
Ракетний удар по Київщині. Поліція показала наслідки атаки РФ (фото)
Фестиваль ліхтарів у столиці запрошує гостей: хто може пройти безкоштовно
Фестиваль ліхтарів у столиці запрошує гостей: хто може пройти безкоштовно
Ракетний обстріл Києва: пошкоджено спорткомплекс від «Укрзалізниці»
Ракетний обстріл Києва: пошкоджено спорткомплекс від «Укрзалізниці»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
Ракетна атака на Київ: Масі Найєм показав свою квартиру та автівку
18K
«На жаль, Ви обрали інший шлях». Як митрополит Епіфаній привітав патріарха Філарета (фото)
16K
Цікавий факт про «Шахеди»
15K
Угорщина виступила проти нового фонду для військової допомоги Україні – Bloomberg
9901
Кремль оцінив заяви Трампа щодо припинення війни в Україні
3827
Понад 40 країн світу засудили лицемірство Росії на засіданні Радбезу ООН

Новини

Як залучити до країни інвесторів. Експерт Національного інституту економічних досліджень запропонував рішення
Сьогодні, 11:54
За тиждень ДТЕК повернув світло для 38 тисяч родин
Сьогодні, 11:02
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад дві з половиною години
Сьогодні, 08:20
Окупанти посилили штурми на Мар’їнському напрямку – Генштаб
Сьогодні, 07:12
Сніг з дощем, ожеледиця: прогноз погоди на 23 січня
Сьогодні, 06:10
23 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua