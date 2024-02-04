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Були за кілометр від берега: на Дніпропетровщині рятувальники визволили з крижаної пастки рибалок

Надія Карбунар
glavcom.ua
Були за кілометр від берега: на Дніпропетровщині рятувальники визволили з крижаної пастки рибалок
На дрейфуючій кризі посеред річки Дніпро опинилися шестеро рибалок
фото: ДСНС України/Telegram

Щоб витягти чоловіків, рятувальникам знадобився човен

У місті Верхньодніпровськ Кам’янського району Дніпропетровщини на дрейфуючій кризі посеред річки Дніпро опинилися шестеро рибалок. Про це інформує ДСНС України.

Співробітники Служби порятунку, які прибули за викликом, встановили, що на відстані орієнтовно 1 км від берега перебувають троє рибалок. Ще три людини були за 200 метрів від берега, вони самостійно вибралися з пастки.

Були за кілометр від берега: на Дніпропетровщині рятувальники визволили з крижаної пастки рибалок фото 1

Рятувальники за допомогою гумового човна та мотузки доправили до берега двох рибалок, ще одного на човні врятовано місцевими мешканцями.

Травмованих та загиблих немає.

«До місця виклику залучено 10 рятувальників та 3 одиниці техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області», – ідеться у повідомленні рятувальників.

Раніше у Чортківському районі Тернопільської області рятувальники вилучили тіла трьох підлітків, які провалилися під кригу.

Теги: рибальство рятувальники Дніпро

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