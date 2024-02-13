Окупанти обстріляли ТЕС на Дніпропетровщині. Міненерго повідомило про наслідки атаки

Внаслідок обстрілу сталася масштабна пожежа, яку вдалося загасити за кілька годин

Внаслідок російської атаки суттєво пошкоджено обладнання ТЕС

У ніч на 13 лютого обстріляно одну з ТЕС у Дніпропетровській області, внаслідок чого станція призупинила роботу. Про це повідомляє Міністерство енергетики України

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Енергоблоки (ТЕС – ІФ-У) відключилися, станція розвантажилася і припинила виробництво електроенергії», – зазначила пресслужба відомства.

За інформацією міністерства, внаслідок обстрілу сталася масштабна пожежа, яку ДСНС вдалося загасити за кілька годин. Після огляду виявлено суттєве пошкодження обладнання.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Своєю чергою, як повідомив ДТЕК, за попередньою інформацією обійшлося без постраждалих.

Також відключилася повітряна лінія електропередачі, що призвело до короткострокових перебоїв з електропостачанням для споживачів.

«Наразі триває ліквідація наслідків пожежі та уточнення масштабів пошкоджень. Усі споживачі міста Дніпро – зі світлом», – зазначили в Міненерго.

Також увечері 12 лютого енергетикам вдалося повністю відновити електропостачання для споживачів міста Павлоград та прилеглих районів на Дніпропетровщині, знеструмлених після обстрілу енергетичних об'єктів напередодні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, у ніч проти 13 лютого внаслідок російського обстрілу одна з ТЕС в Україні припинила виробляти електроенергію.

Увечері 12 лютого у Дніпрі пролунала серія гучних вибухів. У місті та області оголосили повітряну тривогу.