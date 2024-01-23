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«Ціль удару досягнуто». Міноборони РФ цинічно прокоментувало масований обстріл України

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
«Ціль удару досягнуто». Міноборони РФ цинічно прокоментувало масований обстріл України
Вранці у вівторок, 23 січня, окупанти влаштували черговий обстріл України
фото: ДСНС України/Telegram

Росіянам примарилися «об'єкти військово-промислового комплексу» у будинках українців

Міноборони РФ на своєму офіційному Telegram-каналі цинічно прокоментувало масований ранковий обстріл України.

В публікації російського міністерства йдеться, що удару високоточною зброєю великої дальності завдано нібито по «об'єктах військово-промислового комплексу України, що виробляють ракети та комплектуючі до них, боєприпаси, а також вибухові речовини». Міноборони РФ підкреслило, що «ціль удару досягнуто».

«Ціль удару досягнуто». Міноборони РФ цинічно прокоментувало масований обстріл України фото 1

Нагадаємо, Сили ППО під час масштабної ракетної атаки РФ по Україні знищили 21 ціль. Усього зафіксовано 41 засіб повітряного нападу противника. Більшість ракет тих типів, що атакують по балістичній траєкторії.

Як повідомлялося, уранці 23 січня в Києві та Київській області під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. Працювали сили ППО. Кличко повідомив, що у Святошинському районі Києва палає будівля, легкові авто та є попередня інформація про влучення уламків у будівлю дитсадка.

Раніше начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що внаслідок ракетного удару по Києву відомо про одну загиблу жінку та чотирьох поранених. Як зазначив Попко, більшість потерпілих із мінно-вибуховими травмами. Станом на 11:30 в Києві зросла кількість потерпілих внаслідок масованої ракетної атаки окупантів зросла до 22 осіб, з них 13 госпіталізовано.

Вранці у вівторок, 23 січня, російські окупанти завдали кілька ударів по Київському і Салтівському районам міста Харкова, внаслідок чого загинули чотири людини. Зруйновані багатоквартирні житлові будинки, навчальний заклад, інша виключно цивільна інфраструктура.

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Теги: обстріл Міноборони РФ Україна

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