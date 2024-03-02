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У Петербурзі пролунали потужні вибухи (відео)

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Петербурзі пролунали потужні вибухи (відео)
фото: скріншот

Аеропорт «Пулково» був приблизно на годину закритий на прийом і виліт літаків

Увечері 2 березня, у російському Санкт-Петербурзі біля морського порту Бронка працювали засоби протиповітряної оборони. Про це повідомляють росЗМІ.

«Мешканці повідомили в екстрені служби «про хлопки і вибухи» над Фінською затокою, імовірно, в районі порту Бронка в Петербурзі», – йдеться у повідомленні.

Згодом губернатор Санкт-Петербурга Олександр Дрозденко заявив, що в Ломоносовському районі Ленінградської області, мовляв, спрацювали засоби ППО. За його словами, повітряні цілі нібито вражені над акваторією та узбережжям Фінської затоки.

Крім того, як пишуть росЗМІ, аеропорт «Пулково» був приблизно на годину закритий на прийом і виліт літаків – у ньому «для забезпечення безпеки польотів цивільних суден» вводився так званий план «Килим».

Міноборони Росії згодом повідомило, що засоби ППО «знищили український безпілотний літальний апарат над територією Ленінградської області». Не повідомляється, чи завдано якоїсь шкоди об'єктам на землі.

Раніше повідомлялося, що у російському Єкатеринбурзі пролунав вибух на електропідстанції, яка забезпечує енергією три оборонні заводи окупантів. 

Нагадаємо, що в ніч на 2 березня в російському Санкт-Петербурзі внаслідок, імовірно, падіння уламків безпілотника пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.

Теги: вибух росія аеропорт будинок безпілотник Порту Санкт-Петербург

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