В окупованій Феодосії прогриміли вибухи

Жителі низки вулиць міста повідомляють, що в їхніх будинках здригнулося скло, а у дворах спрацювали сигналізації у машин

У ніч проти 3 березня у місті Феодосія на сході тимчасово окупованого Криму прогриміли потужні вибухи. Про це повідомляють росЗМІ.

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«Потужний хлопок у небі над Феодосією, потім другий, на Кримській кричать сигналізації», – йдеться у повідомленні.

За кілька хвилин у каналі повідомили ще як мінімум про три вибухи.

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«Два потужні хлопки пролунали в небі над містом на початку третьої години ночі. За деякий час пролунали ще кілька вибухів. Жителі низки вулиць міста повідомляють, що в їхніх будинках здригнулося скло, а у дворах спрацювали сигналізації у машин», – йдеться у повідомленні.

Водночас Telegram-канал «Кримський вітер» повідомляє, що вибухи у місті лунають в районі нафтобази. Туди поїхали автомобілі пожежників і швидкої допомоги.

Раніше повідомлялося, що увечері 2 березня, у російському Санкт-Петербурзі біля морського порту Бронка працювали засоби протиповітряної оборони. Губернатор Санкт-Петербурга Олександр Дрозденко заявив, що в Ломоносовському районі Ленінградської області, мовляв, спрацювали засоби ППО. За його словами, повітряні цілі нібито вражені над акваторією та узбережжям Фінської затоки.

Крім того, аеропорт «Пулково» був приблизно на годину закритий на прийом і виліт літаків – у ньому «для забезпечення безпеки польотів цивільних суден» вводився так званий план «Килим».

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Нагадаємо, у тимчасово окупованому Севастополі три дні поспіль лунали вибухи. 1 березня, у тимчасово окупованому Севастополі було оголошено повітряну тривогу. У мережі повідомляли про близько п'ять вибухів у районі Севастополя. Над Севастопольською бухтою виднілася димова завіса.

Згодом з'явилася інформація, що російська ППО стріляє біля села Воробйове Сакського району, також неподалік Євпаторії. Інформацію підтвердив так званий губернатор Развожаєв.

Зокрема, після сьогоднішніх вибухів у частині міста зникло світло та фіксувалися проблеми зі зв’язком. Місцеві також повідомляли про пожежу біля аеропорту «Сімферополь» та вибухи поблизу військового аеродрому «Саки».