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    Події в Україні

    У Дніпрі створили еко-труни

    Для виробництва екологічної труни необхідно на 80% менше дерева, ніж для звичайної
    У Дніпрі презентували екологічні труни, зроблені з картону. Про це повідомляє місцеве видання 056.ua. Ідея створення картонної труни належить Катерині Спіциній. За її словами, це перша подібна реалізація в Україні. Спіцина заявляє, що еко-труни допомагають заощадити деревину, адже на їх виробництво необхідно на 80% менше дерева, ніж для
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    Презентація екологічних трун
    Презентація екологічних трун

    Для виробництва екологічної труни необхідно на 80% менше дерева, ніж для звичайної

    У Дніпрі презентували екологічні труни, зроблені з картону. Про це повідомляє місцеве видання 056.ua.

    Ідея створення картонної труни належить Катерині Спіциній. За її словами, це перша подібна реалізація в Україні.

    Спіцина заявляє, що еко-труни допомагають заощадити деревину, адже на їх виробництво необхідно на 80% менше дерева, ніж для звичайної труни.

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    «Кожну труну я розробляла особисто, вони всі унікальні. Можна вибрати будь-який принт, в основному популярністю користуються квіти, абстракції і вишиванки. Ми продаємо труни в середньому ціновому сегменті. Дорожче, ніж гнилі дошки, оббиті синтетикою», — повідомила винахідниця еко-трун.

    Вона додала, що така труна розкладається до одного року та може витримати 105 кілограмів. У дощову погоду використовувати їх не варто.

    Спіцина, окрім всього, заявила, що створила і дві моделі трун, які можна використовувати «просто вдома як звичайну шафу». Вона вважає, що це не є поганою прикметою, і навпаки «не потрібно боятися говорити про потойбічний світ, а також відчувати забобонний страх».

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