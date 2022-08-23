У Дніпрі та Запоріжжі прогриміли вибухи

ЗМІ повідомляють про два вибухи у Дніпрі

Над Дніпром підіймається чорний дим

Місцеві Telegram-канали повідомляють про вибухи у двох містах України. Зокрема, у Дніпрі перший вибух пролунав ще до оголошення повітряної тривоги.

Після увімкнення сирени у Дніпрі пролунав другий вибух. Очевидці повідомляють, що над містом підіймається чорний дим.

Також відомо про вибухи у Запоріжжі. Станом на зараз повітряна тривога оголошена у Дніпропетровській та Луганській областях.

Крім цього, у ЗМІ з’явилась інформація, що окупанти просто зараз обстрілюють з артилерії Нікополь.

Нагадаємо, триває 181-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосереджують зусилля на веденні активних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках. На Харківщині ворог веде бойові дії з метою утримання раніше зайнятих позицій. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з території республіки Білорусь.