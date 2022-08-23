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У Дніпрі уламки ракет впали на приватні будинки, – мер

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Дніпрі уламки ракет впали на приватні будинки, – мер
У місті досі оголошена повітряна тривога
фото ілюстративне

Жителів Дніпра просять залишатися в укриттях

У Дніпрі уламки ворожих ракет впали на приватні будинки. Про це заявив мер міста Борис Філатов.

«Вже є факти падіння уламків ракет на приватні будинки. Деталі будуть пізніше. Чекаємо на офіційну інформацію від військової адміністрації», – йдеться в повідомленні.

Жителів міста просять залишатися в укриттях. У Дніпрі досі оголошена повітряна тривога.

Як повідомлялося раніше, у місті пролунали два вибухи. Один із них ще до увімкнення сирен.

Нагадаємо, протягом минулого тижня українські військові збили п'ять ворожих ракет у небі над Дніпропетровською областю.

До слова, триває 181-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосереджують зусилля на веденні активних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках. На Харківщині ворог веде бойові дії з метою утримання раніше зайнятих позицій. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з території республіки Білорусь.

Теги: Дніпро війна в Україні окупанти

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