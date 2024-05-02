Колумбія планує розірвати дипломатичні відносини з Ізраїлем

Колумбійський лідер і раніше різко критикував ізраїльську владу

Раніше на подібне рішення зважилася інша південноамериканська країна – Болівія

Колумбійський президент Густаво Петро під час мітингу у Боготі на честь Міжнародного дня праці оголосив про рішення розірвати дипломатичні відносини з Ізраїлем. Про це повідомляє Reuters.

Своє рішення президент пояснив тим, що Ізраїль нібито має «геноцидний уряд та геноцидного президента». Петро також закликав інші країни «не стояти осторонь подій у Газі».

Колумбійський лідер і раніше різко критикував ізраїльську владу та навіть намагався приєднатися до позову Південної Африки проти Ізраїлю у Міжнародний кримінальний суд щодо вчинення геноциду.

Ізраїльський міністр закордонних справ Ізраель Катц звинуватив Петро в антисемітизмі та «переповненні ненавистю». Він вважає, що Колумбія «таким чином нагороджує терористів з ХАМАСу».

До слова, ще в листопаді 2023 року заступник міністра закордонних справ Болівії Фреді Мамані заявив, що країна розірвала дипломатичні відносини з Ізраїлем через війну в Газі.

«Болівія вирішила розірвати дипломатичні відносини із Ізраїлем на знак засудження агресивного ізраїльського військового наступу, що відбувається у Секторі Гази», – сказав Мамані.

Також минулого року лідер Колумбії звинуватив Росію у порушеннях законів війни через ракетний обстріл цивільних у Краматорську, зокрема громадян Колумбії.

До слова, агентство США з міжнародного розвитку (USAID) допоможе Колумбії та Замбії запровадити власну версію українського застосунку «Дія».