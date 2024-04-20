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Відключення світла в Україні будуть уже влітку: експерт озвучив невтішний прогноз

Надія Карбунар
glavcom.ua
Відключення світла в Україні будуть уже влітку: експерт озвучив невтішний прогноз
Україна навряд пройде піки споживання в липні-серпні та взимку без обмежень
фото з відкритих джерел

Малоймовірно, що Україна без цейтнотів пройде піки споживання в липні-серпні та взимку

Через ракетні удари Україна втратила 7 ГВт теплових і гідроелектростанцій. Наразі ситуація керована, однак вже влітку очікуються відключення світла. Про це повідомив Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики, пише Forbes.

За його словами, малоймовірно, що Україна без цейтнотів пройде піки споживання в липні-серпні та взимку. Відключення будуть навіть при помірковано-оптимістичному сценарії розвитку подій. А за найгіршим сценарієм, доступ до електрики буде відсутній протягом 4-6 годин на добу.

Щоб Україна пройшла зиму без відключень, або з мінімальними обмеженнями, мають бути виконанні такі умови:

  • відновлено максимум пошкодженої потужності;
  • максимальне навантаження атомних електростанцій;
  • наявність в ЄС надлишку енергії для її максимального імпорту у 2 ГВт.

«Тому я в цьому питанні не є оптимістом. Україна навряд пройде піки споживання в липні-серпні та взимку без обмежень», – додав він.

Раніше повідомлялося, що унаслідок російської атаки у ніч на 11 квітня повністю знищена Трипільська тепло-електростанція, що на Київщині.

Трипільська ТЕС – це найпотужніша електростанція в Київській області. Цей регіон належить до енергонасичених районів, де розміщені енергогенеруючі підприємства загальною потужністю 3200 МВт, з яких встановлена потужність Трипільської ТЕС становить близько 57 %. Енергогенеруюче підприємство є найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області. 

Нагадаємо, 11 квітня російські окупанти атакували об'єкти критичної енергетичної інфраструктури у чотирьох областях. Атаковані об’єкти генерації та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях.

Теги: війна електроенергія Україна відключення

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