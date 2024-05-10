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На Луганщині пролунали вибухи і спалахнула масштабна пожежа

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
На Луганщині пролунали вибухи і спалахнула масштабна пожежа
На окупованій Луганщині зайнялася пожежа
фото: скріншот

Мешканці повідомляють про удар по НПЗ

Увечері 10 травня на окупованій Луганщині пролунали потужні вибухи. Унаслідок цього спалахнула масштабна пожежа. Про це пишуть місцеві telegram-канали.

Мешканці в мережі повідомляють про удар по нафтопереробному заводу в Ровеньках. 

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Луганську у вівторок ввечері, 7 травня, зайнялась місцева нафтобаза. Там вигоріли продукти переробки та зруйнована інфраструктура окупантів.

Як повідомлялося, 13 квітня Сили оборони Україні у тимчасово окупованому Луганську успішно вразили пункт управління угрупування військ «Центр» армії РФ. Про це повідомив СтратКом ЗСУ.

До слова, наслідок місії Головного управління розвідки у тимчасово окупованому Криму знищено швидкісний катер ворога.

Теги: пожежа вибух Луганщина

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