На Луганщині пролунали вибухи і спалахнула масштабна пожежа
Мешканці повідомляють про удар по НПЗ
Увечері 10 травня на окупованій Луганщині пролунали потужні вибухи. Унаслідок цього спалахнула масштабна пожежа. Про це пишуть місцеві telegram-канали.
Мешканці в мережі повідомляють про удар по нафтопереробному заводу в Ровеньках.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Луганську у вівторок ввечері, 7 травня, зайнялась місцева нафтобаза. Там вигоріли продукти переробки та зруйнована інфраструктура окупантів.
Як повідомлялося, 13 квітня Сили оборони Україні у тимчасово окупованому Луганську успішно вразили пункт управління угрупування військ «Центр» армії РФ. Про це повідомив СтратКом ЗСУ.
До слова, наслідок місії Головного управління розвідки у тимчасово окупованому Криму знищено швидкісний катер ворога.
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