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Розвідка знищила російський гелікоптер Ка-32 – ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Розвідка знищила російський гелікоптер Ка-32 – ЗМІ
Розвідка знищила багатоцільовий гвинтокрил Ка-32
фото з відкритих джерел

Гелікоптер використовували для авіапідтримки російської окупаційної армії

Головне управління розвідки спалило російський багатоцільовий гвинтокрил Ка-32. Вертоліт перебував на міжнародному аеродромі «Остаф'єво», який належить міністерству оборони країни-агресора. Про це NV повідомило джерело у спецслужбах.

Співрозмовник видання зазначив, що гелікоптер використовували для авіапідтримки російської окупаційної армії, а саме – для забезпечення логістичних потреб та евакуаційних операцій.

Нагадаємо,  у ніч проти 17 квітня у тимчасово окупованому в Криму було атаковано військовий аеродром у Джанкої. Як зазначається, одразу кілька гучних вибухів було чутно близько четвертої ранку – перший вибух пролунав приблизно о 3:40 за місцевим часом.

Після цього, за словами очевидців, на аеродромі виникла сильна пожежа. Супутник показав шість осередків полум'я, зафіксувавши вогонь на військовому аеродромі в Джанкої та поруч із ним.

Раніше представник Головного управління розвідки міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що 17 квітня  була важлива, масштабна спецоперація ЗСУ.

До слова, за інформацією командувача Повітряних Сил генерал-лейтенанта Миколи Олещука, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки МО України знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Літак вдалося атакувати за 300 км від України. 

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Теги: росія окупанти війна аеропорт розвідка

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