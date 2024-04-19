Директор ЦРУ заявив, що Україна може програти війну у 2024 році

«Є цілком реальний ризик того, що українці можуть програти на полі бою до кінця 2024 року», – Вільям Бернс

Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Вільям Бернс попереджає, що якщо США не нададуть більше військової підтримки, Україна може програти війну проти Росії до кінця року. Про це повідомляє CNN.

Видання пише, що коментарі Бернса є одним з найсуворіших попереджень адміністрації Байдена щодо ставок в Україні у час, коли Конгрес досі обговорює, чи затверджувати довгоочікуваний пакет допомоги Києву.

У четвер під час виступу в Центрі Джорджа Буша він попередив, що Україна може бути змушена повністю капітулювати.

«З поштовхом, який принесе військова допомога, як практично, так і психологічно, я думаю, що українці цілком здатні протриматися до 2024 року», – сказав Бернс.

Директор ЦРУ зазначив, що «без додаткової допомоги картина буде набагато жахливішою».

«Є цілком реальний ризик того, що українці можуть програти на полі бою до кінця 2024 року або принаймні поставити Путіна в положення, коли він зможе диктувати умови політичного врегулювання», – зазначив Вільям Бернс.

Видання пише, що Бернс детально розповів про гостру потребу в основних боєприпасах, з якою Україна стикається на полі бою. Він розповів про два батальйони – підрозділи чисельністю понад 2000 осіб, які мали «15 артилерійських снарядів на день» і «загалом 42 мінометні снаряди» відповідно.

«Вони пригнічені, і це не через брак хоробрості чи рішучості з їхнього боку. І я боюся, що без додаткової допомоги ми побачимо більше таких ситуацій, як в Авдіївці», – сказав Бернс.

Нагадаємо, Палата представників у суботу голосуватиме за законопроєкти про іноземну допомогу, включно з фінансуванням для України. Про це повідомляє видання CNN з посиланням на заяву спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона.

У записці до членів Конгресу Джонсон повідомив, що голосування відбудеться в суботу ввечері, зокрема за українським часом – в ніч на неділю.

Також з'явився повний текст законопроєкту щодо надання військової та економічної допомоги Україні. Так, документ передбачає надання Україні допомоги на понад $60 млрд

Зокрема, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що підпише окремі законопроєкти, зокрема про дорогу Україні та Ізраїлю, які запропонував раніше спікер Палати представників Майк Джонсон.

До слова, спікер Палати представників Майк Джонсон показав чотири окремі законопроєкти щодо фінансування допомоги США для України, Ізраїлю, Тайваню та інших пріоритетів національної безпеки. Кевін Херн від республіканців зауважив, що поточний план не містить жодних положень про кордон з Мексикою. Видання пише, що це може викликати критику з боку жорстких консерваторів, які стверджують, що будь-яка допомога Україні має поєднуватися із законодавством для вирішення ситуація на південному кордоні.

Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон повідомив, що Конгресмени повернулися до обговорення варіантів майбутнього пакету допомоги для України після великодньої перерви.