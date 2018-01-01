  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
    Події в Україні

    У Харківській області знайшли мертвими цілу родину

    Серед загиблих дівчата двох і восьми років
    У Харківській області загинула сім'я з чотирьох людей в результаті отруєння чадним газом. Про це повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій. Як повідомляється, трагедія сталася в місті Зміїв. «О 15:20 рятувальники отримали інформацію про те, що в приватному будинку на вулиці Левківській виявлені тіла чоловіка 1980-го і жінки
    • Сьогодні, 20:59
    • Розсилка

    Серед загиблих дівчата двох і восьми років

    У Харківській області загинула сім'я з чотирьох людей в результаті отруєння чадним газом. Про це повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій.

    Як повідомляється, трагедія сталася в місті Зміїв.

    «О 15:20 рятувальники отримали інформацію про те, що в приватному будинку на вулиці Левківській виявлені тіла чоловіка 1980-го і жінки 1985-го р.н., а також двох дівчаток двох і восьми років. Прибулі на місце рятувальники не виявили слідів пожежі. Попередня причина смерті - отруєння чадним газом», - йдеться в повідомленні.

    На місці працює поліція.

    трагедія отруєння Харківщина рятувальники поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ