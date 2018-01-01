У Харківській області знайшли мертвими цілу родину

Серед загиблих дівчата двох і восьми років

У Харківській області загинула сім'я з чотирьох людей в результаті отруєння чадним газом. Про це повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій. Як повідомляється, трагедія сталася в місті Зміїв. «О 15:20 рятувальники отримали інформацію про те, що в приватному будинку на вулиці Левківській виявлені тіла чоловіка 1980-го і жінки



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Серед загиблих дівчата двох і восьми років

У Харківській області загинула сім'я з чотирьох людей в результаті отруєння чадним газом. Про це повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, трагедія сталася в місті Зміїв.

«О 15:20 рятувальники отримали інформацію про те, що в приватному будинку на вулиці Левківській виявлені тіла чоловіка 1980-го і жінки 1985-го р.н., а також двох дівчаток двох і восьми років. Прибулі на місце рятувальники не виявили слідів пожежі. Попередня причина смерті - отруєння чадним газом», - йдеться в повідомленні.

На місці працює поліція.