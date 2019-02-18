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    Події в Україні

    У Харківському метрополітені протестували проти подорожчання проїзду

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    Протестувальники запевняють, що у такий спосіб виступають проти подорожчання вартості проїзду - У Харківському метрополітені протестували проти подорожчання проїзду
    Протестувальники запевняють, що у такий спосіб виступають проти подорожчання вартості проїзду

    Це вже друга подібна акція протесту. Перша відбулася тиждень тому

    Вночі з 16 на 17 лютого понад 30 підлітків влаштували черговий протест. Цього разу на станції метро «Університет». Про це пише місцеве видання Харківський вимір.

    Як зазначається, підлітки, як і тиждень тому стрибали через турнікети. Проте, цим не обмежилось.

    Мітингувальники виклали в соціальних мережах відзняте відео, на якому видно, що молоді люди проїхали певну відстань, відкривши одну з дверей вагона поїзда.

    Протестувальники запевняють, що у такий спосіб виступають проти подорожчання вартості проїзду.

    metro

    Працівники поліції на території метрополітену знову провели з підлітками профілактичну бесіду і відпустили додому. Інформацію про подію зареєстрували в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень.

    Нагадаємо, що попередня акція протесту пройшла в метро 9 лютого, відразу після підвищення тарифу на проїзд.

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