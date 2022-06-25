Ворог продовжує обстрілювати Харківщину, куди гатили окупанти

Через обстріли зруйновані житлові будинки, господарчі споруди, сталося кілька пожеж, є загиблі та поранені

Через обстріли зруйновані житлові будинки, господарчі споруди, сталося кілька пожеж, є загиблі та поранені

На території області ворог минулої доби обстрілював Богодухівський, Харківський, Ізюмський та Чугуївський райони

Російські окупанти продовжують з артилерії та реактивних систем залпового вогню обстрілювати Харків та область. Протягом минулої доби ворог завдав ракетних ударів по Київському та Немишлянському районах Харкова. Про це інформує начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Пошкоджені приватні домоволодіння, 9 та 10 поверхи офісної будівлі в центрі міста. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

На території області ворог минулої доби обстрілював Богодухівський, Харківський, Ізюмський та Чугуївський райони. Зруйновані житлові будинки, господарчі споруди, сталося кілька пожеж, є загиблі та поранені.

Внаслідок російських обстрілів, за даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, в Ізюмському районі 5 мирних мешканців поранені, 1 жінка 59 років загинула. У місті Чугуїв 2 поранених, в Чугуївському районі поранення отримав фельдшер екстреної меддопомоги. 1 людина поранена в Харківському районі.

«На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. На Харківському напрямку росіяни намагалися штурмувати село Уди, що біля кордону з РФ. Наші захисники відбили штурм та змусили ворога відійти з втратами. У районі Ізюма ворог веде наступ в напрямку Довгенького та Долини. Сили оборони України тримають свої позиції», – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, учора ввечері російські снаряди влучили по інфраструктурі в Київському районі Харкова, горіли офісні приміщення. Також виникла пожежа в приватному будинку. Попередньо постраждалих немає. Близько п’ятої ранку обстріли відновилися в Чугуєві та Чугуївському районі. Горіли приватні будинки та господарчі споруди. Госпіталізували 85-річну жінку. Загалом протягом доби по області поранення отримали п'ятеро осіб. Загинула одна людина в Балаклії.

Нагадаємо, минулої ночі російські окупанти випустили по території України близько 40 ракет.