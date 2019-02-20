У Харкові «мінували» будівлю суду та метро: майже півтисячі людей евакуювали



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Ніяких вибухових речовин у Харкові не виявлено

Вживаються заходи щодо встановлення особи, яка зробила неправдиве повідомлення про замінування

У вівторок, 20 лютого, у Харкові надійшли повідомлення про мінування будівлі Харківського апеляційного суду і станції метро «Армійська».

Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

«Експерти оглянули 22 тисячі квадратних метрів приміщень та прилеглої території, евакуювали 461 громадянина. Ніяких вибухових речовин не виявлено», - йдеться в повідомленні.

Вживаються заходи щодо встановлення особи, яка зробила неправдиве повідомлення про замінування, резюмували правоохоронці.

Як повідомлялося, за минулий тиждень (з 11 до 17 лютого) столичні рятувальники здійснили вісім виїздів на мінування об’єктів міста. Всього за 2019 рік здійснено 23 виїзди по заявкам щодо мінування об’єктів Києва. Усі виїзди виявились хибними.

18 лютого невідомі «замінували» чотири станції київського метро.