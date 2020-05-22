У Харкові посадовці юстиції незаконно відчужили державну нерухомість на понад три млн грн



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СБУ викрила оборудку з відчуження державної нерухомості

Головному державному виконавцю Східного міжрегіонального управління міністерства юстиції повідомлено про підозру

Служба безпеки України викрила корупційну схему реалізації у 2016-2017 роках майже 5 тисяч квадратних метрів приміщень одного з науково-дослідних інститутів Харкова, який перебуває у державній власності Мінрегіонбуду.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook начальник прес-центру УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

«За даними слідства, для проведення оборудки посадовці державної виконавчої служби Харківського управління юстиції незаконно арештували нерухомість держустанови, яка розташована поблизу центральної частини міста. Після цього фігуранти, всупереч дії мораторію на примусову реалізацію державного майна, продали відчужені приміщення інституту представникам місцевої комерційної структури. Крім того, науково-дослідний інститут внесений до переліку об'єктів, які не підлягають приватизації», – йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, за висновками судової будівельно-оціночної експертизи, через протиправну діяльність посадовців державі було завдано збитки на 3 мільйони 267 тисяч гривень.

Наразі одному з фігурантів, головному державному виконавцю Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, якщо вони спричинили тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших учасників оборудки. За матеріалами СБУ, відповідними органами вживаються правові заходи щодо повернення незаконно реалізованого об’єкта до державної власності.

Викриття і документування протиправної діяльності проводилося спільно зі слідчими Київського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області під процесуальним керівництвом Харківської місцевої прокуратури № 2.

Нагадаємо, Служба безпеки України припинила у Житомирі діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у понад 200 млн грн.