Втрати ворога станом на 9 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1430 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 9 січня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 9 січня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 9 січня втратила:
- особового складу – близько 803100 (+1430) осіб,
- танків – 9731 (+17) од,
- бойових броньованих машин – 20221 (+16) од,
- артилерійських систем – 21765 (+36) од,
- РСЗВ – 1260 (+0) од,
- засоби ППО – 1038 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21813 (+86),
- крилаті ракети – 3014 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 33387 (+80) од,
- спеціальна техніка – 3686 (+5).
Активність флоту окупантів станом на 9 січня
- У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- У Середземному морі сім ворожих кораблів, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 22 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 12 суден, з них п'ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – два судна, з них 0 рухались з протоки Босфор.
Нині триває 1051-й день повномасштабної війни в Україні.
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