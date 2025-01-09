Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 9 січня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 9 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 20221 бойову броньовану машину
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1430 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 9 січня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 9 січня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 9 січня втратила

  • особового складу – близько 803100 (+1430) осіб,
  • танків – 9731 (+17) од,
  • бойових броньованих машин – 20221 (+16) од,
  • артилерійських систем – 21765 (+36) од,
  • РСЗВ – 1260 (+0) од,
  • засоби ППО – 1038 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 21813 (+86),
  • крилаті ракети – 3014 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 33387 (+80) од,
  • спеціальна техніка – 3686 (+5).
Втрати ворога станом на ранок 9 січня
Втрати ворога станом на ранок 9 січня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 9 січня

  • У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Середземному морі сім ворожих кораблів, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 22 ракет. 

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 12 суден, з них п'ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – два судна, з них 0 рухались з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 9 січня
Активність флоту окупантів станом на 9 січня
ВМС ЗСУ

Нині триває 1051-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: ЗСУ окупанти фронт втрати війна росія Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни нещодавно просунулися в районі «українського плацдарму» в Курській області
Росіяни мають успіхи на Курщині та в Торецьку: карти ISW
Сьогодні, 06:24
Кремль готується до нового етапу війни, і чому мир не настане найближчим часом
Перемога чи глухий кут. Що чекає на Україну та Росію у 2025 році
31 грудня, 2024, 12:01
Безпілотний наземний транспортний засіб (UGV)
Україна здійснила першу атаку, використавши роботизовані системи замість піхоти – ISW
21 грудня, 2024, 08:44
Рішення про виведення військ ухвалив головком Сирський
Підрозділи Сил оборони потрапили в оточення на Донеччині? «Хортиця» зробила заяву
20 грудня, 2024, 12:39
Володимир Путін на пресконференції за підсумками 2024 року
«Нам нудно». Путін шокував поясненням, навіщо кидає росіян на війну в Україні
19 грудня, 2024, 11:45
У 2022 році Ігор Кирилов проводив брифінги міноборони, на яких розповідав про теракти, що готуються на території Росії
Стало відоме ім’я ліквідованого у Москві генерала
17 грудня, 2024, 07:09
Головні новини ночі проти 15 грудня
ЗСУ відновили втрачені позиції під Вовчанськом, опозиція Грузії звернулась до ЄС: головне за ніч
15 грудня, 2024, 06:48
Енергетики намагаються запобігти або ж мінімізувати наслідки ворожої атаки
Українська енергетика під масованим ударом РФ – Галущенко
13 грудня, 2024, 08:49
На світлині видно зруйноване приміщення, біля якого у кав’ярні світиться гірлянда
У кав’ярні поруч зі зруйнованою приватною клінікою у Запоріжжі увімкнули гірлянди
12 грудня, 2024, 23:13

Події в Україні

Втрати ворога станом на 9 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 9 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
Атака на Запоріжжя: вже відомо про понад сотню поранених та 13 загиблих
Атака на Запоріжжя: вже відомо про понад сотню поранених та 13 загиблих
Окупанти застосовують на фронті дрони з оптоволоконним кабелем: ISW пояснив навіщо
Окупанти застосовують на фронті дрони з оптоволоконним кабелем: ISW пояснив навіщо
Росіяни мають успіхи на Курщині та в Торецьку: карти ISW
Росіяни мають успіхи на Курщині та в Торецьку: карти ISW
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 січня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 січня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 9 січня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 9 січня 2025

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
141K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 січня: ситуація на фронті
51K
Дипломатка назвала велику країну, де поховалися російські шпигуни, яких викинули з Європи
49K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 січня 2025
40K
Бронювання після 28 лютого. Нардеп пояснив, чого чекати працівникам критичної інфраструктури
13K
В Україні будуть запроваджені графіки відключення газу? «Нафтогаз» вніс ясність
11K
Скандал із благодійними внесками «Укрпошти». Милованов «здав» Смілянського

Новини

Місцями мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 9 січня
Сьогодні, 06:00
У Байдена народився правнук, нафтобаза в Енгельсі продовжує палати: головне за ніч
Сьогодні, 05:47
9 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:06
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 8 січня
Вчора, 06:05
8 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:06
У грудні 2024 року армія РФ втратила рекордну кількість війська – британська розвідка
7 сiчня, 17:47

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua